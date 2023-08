Uma das séries mais queridas do momento, “Only Murders in the Building”, acaba de estrear a terceira temporada no Brasil. Agora, o trio protagonista composto por Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) e Mabel (Selena Gomez) investiga um assassinato nos bastidores de um espetáculo da Broadway. Os dois primeiros episódios já estão disponíveis exclusivamente no Star+ e novos chegarão no streaming toda terça-feira.









Criada por Steve Martin e John Hoffman, a produção traz à tela uma história envolvente centrada em três desconhecidos excêntricos, Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) e Mabel (Selena Gomez), que compartilham uma paixão em comum: o amor por verdadeiros podcasts de crime.

Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) e Mabel (Selena Gomez) na 3ª temporada de "Only murders in the Building' Divulgação





Quando um assassinato chocante ocorre em seu elegante edifício de Nova York, os três decidem unir suas forças para investigar o mistério por trás do crime e criar seu próprio podcast para documentar a busca pela verdade. A mistura de suspense e humor torna a série única e atraente para um amplo público.





“Only Murders in the Building” é uma série exclusiva do Star. As duas primeiras temporadas estão disponíveis com exclusividade na plataforma, assim como os dois primeiros episódios da terceira temporada.