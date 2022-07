Segundo ano de "Only murders in the building" tem virada sensacional

Martin Short, Steve Martin e Selena Gomez continuam divertindo e cativando o espectador com seus personagens fãs de true crime (foto: STAR/DIVULGAÇÃO)





Houve só uma surpresa quando “Only murders in the building” foi indicada, nesta semana, 17 vezes (seis delas em categorias principais, como a de melhor série de comédia) ao Emmy 2022. Selena Gomez não estava entre as atrizes nomeadas, diferentemente de sua dupla na produção, Steve Martin e Martin Short.









A série está disponível no Brasil pelo Star+, que lança sempre às terças-feiras novos episódios do segundo ano (quatro dos 10 já estão disponíveis). Logo no início da nova trama, Oliver (Martin Short) afirma: “As segundas temporadas são difíceis”.





Ironia







Seu personagem, o egocêntrico (e sensacional) diretor teatral, está se referindo ao podcast que lançou ao lado dos amigos e vizinhos do edifício Arconia, em Nova York, Mabel (Selena Gomez) e Charles (Steve Martin). Mas, como a série é pautada pela metalinguagem, fica logo claro que ele está fazendo uma ironia sobre o segundo ano da trama.





“Only murders” nasceu a partir de um assassinato em um centenário e luxuoso edifício no Upper West Side. O trio de protagonistas, que vive no prédio, não se conhecia. Eles se aproximaram porque são fãs de true crime e começaram, por conta própria, a investigar o caso. Criaram, para tal, o podcast “Only murders in the building”.





Em essência, a série é isto, e usa tal narrativa para arrancar muita graça (dos três, o mais divertido é o personagem de Martin Short) em uma produção que mistura a comédia física e a fina ironia. O primeiro ano terminou com o crime desvendado, mas com uma virada sensacional. Outro assassinato ocorreu no Arconia, e Mabel é a principal suspeita.





Com este mote, o segundo ano tem início. Mabel foi encontrada coberta de sangue e segurando uma agulha de tricô. A vítima era a mal-humorada presidente do conselho do Arconia, Bunny Folger (Jayne Houdyshell). A polícia logo deixa claro que, como há um envolvimento direto com o crime, o trio está terminantemente proibido de fazer um podcast sobre o caso. E é óbvio que eles decidem produzir uma segunda temporada.





Investigando um assassinato em que um deles está envolvido, eles vão ter dificuldades no caminho. Primeiramente porque se tornaram célebres. A personagem de Selena é agora chamada de Bloody Mabel (Mabel sangrenta) na internet e encontra vários fãs no circuito de artes do Brooklyn – haverá inclusive o envolvimento dela com uma galerista interpretada por Cara Delevingne.





Com a notoriedade do trio e do Arconia, a popular Cinda Canning (Tina Fey) volta à cena para fazer um podcast sobre os podcasters. Contando novamente com um elenco de participações célebres, nesta temporada é Amy Schumer que ocupa, como Amy Schumer, o apartamento que no ano anterior era de Sting. Ela quer que o trio lhe venda os direitos do podcast para uma série para o streaming sobre o caso.





Cada episódio coloca mais lenha na fogueira. O passado de Charles, por exemplo, pode estar ligado ao de Bunny Folger, é o que ele descobre ao conhecer a mãe dela, interpretada por Shirley MacLaine. Outros nomes vão se juntando ao grupo – tanto da velha quanto da nova geração. Resolver um crime com este time é absolutamente impagável.





“ONLY MURDERS IN THE BUILDING”

Série no Star . A primeira temporada está disponível e a segunda, com 10 episódios, divulga um episódio inédito a cada terça-feira.