Quatro séries francesas chegam ao Brasil em streaming gratuito

"Jogos de poder" é a primeira de quatro produções que o Festival Varilux irá disponibilizar até setembro (foto: Festival Varilux/Divulgação)





Terminadas as sessões de cinema em todo o país, o Festival Varilux 2022 segue até o final de setembro exibindo, on-line e de graça, quatro séries francesas recentes e inéditas no Brasil. Cada um dos títulos ficará disponível durante um mês.









Em 28 deste mês, será lançado o drama “Cheyenne e Lola”. Também com oito episódios, trata do encontro de duas jovens bem diferentes que ficam presas em uma engrenagem infernal. Para sobreviver e partir para a conquista de um ambiente que lhes é muito hostil, elas não têm escolha a não ser unir forças e, pouco a pouco, tornar-se amigas.







Terrorismo

Na sequência, em 11 de agosto, entra no ar “As sentinelas”, série em sete episódios. Na região de Mopti, no Mali, a seção da tenente Anaïs Collet, destacada como parte da Operação Barkhane, dedica-se a rastrear terroristas. Mas uma emboscada com consequências dramáticas revive as tensões entre os militares e a população local, que aceita cada vez menos a presença francesa.





Por fim, em 25 de agosto, será lançado o drama em quatro episódios “O que Pauline não diz”. A personagem-título presencia a morte de seu ex-marido e acaba se tornando a principal suspeita do crime. Cada vez que tenta se justificar, ela se afunda em mentiras um pouco mais, até perder a confiança da sua própria família.





SÉRIES DO FESTIVAL VARILUX

Disponíveis no site . “Jogos de poder” (até 13/8); “Cheyenne e Lola” (de 28/7 a 27/8); “Sentinelas” (de 11/8 a 10/9); “O que Pauline não diz” (de 25/8 a 24/9). Gratuito.