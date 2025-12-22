Paolla Oliveira e Diogo Nogueira anunciam fim do relacionamento

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A atriz Paolla Oliveira e o cantor Diogo Nogueira anunciaram, nesta segunda-feira (22/12), o fim do relacionamento. O casal divulgou um comunicado conjunto nas redes sociais informando que a decisão foi tomada de forma madura e respeitosa e em comum acordo.

No texto, os dois afirmam que o término não foi motivado por um episódio específico ou por um rompimento brusco. “Foram quase cinco anos de uma história que agora chega a um final feliz, não como nos contos, mas como foi tudo na nossa vida: real, intenso e cheio de amor”, escreveram. Segundo o comunicado, o fim da relação aconteceu após conversas e reflexões, com respeito e maturidade entre ambos.

“Com gratidão pela história que construímos e em paz com a decisão que tomamos, seguiremos caminhos separados, guardando profundo carinho um pelo outro. Neste momento, pedimos sensibilidade e privacidade”, finaliza a nota, assinada pelos dois.

A publicação gerou grande repercussão nas redes sociais. Nos comentários, fãs lamentaram o término e destacaram o tom respeitoso da mensagem. “Não acredito mais no amor”, “Vocês tinham muita sintonia”, “Quanta sensibilidade nesse texto”, foram algumas das reações.

Relembre a história do casal

Os rumores de romance entre Paolla Oliveira e Diogo Nogueira começaram no fim de junho de 2021, quando os dois foram fotografados juntos em uma padaria no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Na época, a atriz estava solteira desde abril, após o fim do relacionamento com Douglas Maluf, enquanto o cantor havia encerrado, em fevereiro, um namoro de dois anos e meio com a advogada Jéssica Vianna.

Pouco tempo depois, o casal assumiu publicamente o relacionamento. Desde então, Paolla e Diogo adotaram uma postura discreta, mas compartilhavam momentos da vida a dois com os fãs. Ao longo dos anos, ambos declararam não seguir modelos tradicionais de relacionamento, defendendo viver a relação sem pressões externas relacionadas a casamento ou filhos. Juntos, chegaram a planejar a construção de uma casa.

Quem apresentou os dois foi o cantor Mumuzinho. Em entrevistas, Diogo já contou que, após a indicação, eles passaram a conversar até o primeiro encontro, que aconteceu de forma simples, em casa, com jantar e vinho.

Na semana anterior ao anúncio do término, Paolla Oliveira, de 43 anos, compartilhou nas redes sociais um texto sobre mudanças e escolhas, que chamou a atenção dos seguidores. A publicação trazia a reflexão de que “não mudar também é uma escolha” e questionava o desconforto de permanecer em uma situação ou arriscar novos caminhos.

Em entrevistas anteriores, a atriz já havia comentado sobre a relação com Diogo Nogueira, de 44 anos. Em 2024, ao falar sobre o tema ao Estado de Minas, ela afirmou que os dois já viviam como casados, mesmo sem uma cerimônia formal. “Qual é o conceito de casamento? É estar junto, estar feliz, dividir uma vida? Casados”, disse à época.

