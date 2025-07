Paolla Oliveira fala pela primeira vez sobre Virginia Fonseca como nova rainha da Grande Rio

Durante entrevista ao TV Fama, da RedeTV!, Paolla Oliveira comentou publicamente pela primeira vez sobre a substituição na Grande Rio. Questionada se pretende participar da cerimônia simbólica de entrega da coroa para Virginia Fonseca, sua sucessora como Rainha de Bateria, a atriz foi direta: “Tudo que a Grande Rio me pedir, estarei lá para fazer. Direitinho, bonitinho e como manda o figurino”, afirmou.

Paolla não demonstrou resistência em retornar pontualmente ao universo do carnaval, mesmo após sua saída voluntária do posto. Atualmente envolvida com as gravações da nova versão da novela Vale Tudo, da TV Globo, a atriz destacou que mantém carinho e respeito pela escola e está disposta a atender a qualquer convite da agremiação.

Vai dar conselhos para Virginia?

Sobre a chegada de Virginia à escola, Paolla comentou com bom humor que pode, sim, pensar em dicas para a nova rainha: “Vou pensar em alguma coisa que faça sentido”, disse, rindo. A atriz ocupou o cargo por sete anos e é considerada uma das rainhas mais icônicas da história recente da Grande Rio.

Virginia está pronta para o desafio?

Anunciada oficialmente como nova Rainha de Bateria, Virginia Fonseca se mostrou empolgada com a nova fase. Em entrevista ao portal LeoDias, a apresentadora e influenciadora declarou que pretende mergulhar de vez no universo do carnaval: “Quero viver mais o carnaval, que de fato é isso, né? O carnaval é isso!”, afirmou, citando Sabrina Sato e Paolla Oliveira como suas grandes inspirações.

Com a bênção da antecessora e o entusiasmo de quem estreia, Virginia agora tem a missão de representar a bateria da Grande Rio em 2026.

