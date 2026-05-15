BH tem dois festivais do vinho neste fim de semana 

Formado em Comunicação Social pela PUC-MG, com pós-graduação em Comunicação Digital pela mesma instituição. Criador do projeto A Cena na Quarentena, com uma série de entrevistas realizadas com artistas de diversas áreas durante a pandemia (todas disponív



O vinho é a grande estrela de dois eventos que acontecem ao ar livre neste sábado (16/5), mas em torno dele orbitam diversos shows e outros atrativos para toda a família. O Vinho na Praça promete rótulos exclusivos, gastronomia e apresentações de Balão Vermelho, Cover Play, Putz Grila e Bandacústica, na praça JK, no Sion.



Já o Festival do Vinho, além da parte etílica e das barracas de comida, conta com shows do saxofonista George Israel, do projeto Amy Reggaehouse e da banda No Label, na praça José Mendes Júnior, na Savassi.



A menos de um mês de iniciar a turnê que marca a reunião do Kid Abelha após 13 anos de inatividade do grupo, George Israel, principal atração do Festival do Vinho, adianta que vai apresentar um repertório que conta sua história. É um show baseado no projeto “Baile do George”, que tem uma pegada dançante. O roteiro contempla músicas de sua carreira solo, parcerias com grupos e artistas, como Paralamas, Léo Jaime e Cazuza, com quem fez “Brasil”, e algumas do Kid Abelha – não muitas, justamente por causa da turnê.



“Vai passando o tempo e vamos vendo quanta coisa legal foi construída junto com o público, canções que fazem parte da nossa vida e que compartilhamos com as pessoas", diz. Além da banda que o acompanha – formada pelos mineiros Marcelinho Guerra (guitarra), Felipe Fantoni (baixo) e Helton Lima (bateria) –, o show vai contar com a participação dos filhos do artista.



Ele pontua que a família estará toda em Belo Horizonte por duas razões especiais. “Minha esposa, Bahie Banchik, é artista plástica e vai abrir sua primeira exposição individual, na Casa Palma, no sábado, que é justamente o dia do meu aniversário”, conta. “Vai ser emocionante, e que bom que está tudo convergindo em uma cidade que adoro.”



George Israel afirma que Belo Horizonte foi muito importante em sua carreira, tanto solo quanto a bordo do Kid Abelha. O saxofonista diz, ainda, que tem uma familiaridade grande com os músicos locais e mantém um projeto com Henrique Portugal. “Ninguém se assuste se ele aparecer para dar uma canja.”



CLUBE DA ESQUINA

Quando se apresenta em Minas, o músico sempre inclui no roteiro alguma coisa do Clube da Esquina ou do Skank. “Sou beatlemaníaco, gosto de MPB, tenho muita influência da música mineira, então não tem escapatória. Além do mais, é uma cidade e um estado que respiram cultura. Não por acaso, minha mulher está fazendo a primeira individual da vida dela em Belo Horizonte", comenta.



Da praça José Mendes Júnior para a JK, o evento Vinho na Praça, que está em sua segunda edição, tem uma curadoria da parte musical guiada pelo desejo de atender a uma faixa etária ampla, segundo o organizador, Gipson Mol. Ele destaca a qualidade das bandas convidadas, todas devidamente calejadas pelos muitos anos de estrada. “O Balão Vermelho, por exemplo, leva muito a sério a identidade com o Barão. O vocalista, Diego Faria, tem a voz igual à do Frejat”, observa.



Outro destaque é a longevidade da banda Putz Grilla, criada em 1992. “Eles são muito experimentados no pop rock nacional e internacional dos anos 1980 e 1990 e, inclusive, criaram um bloco de carnaval para ampliar o alcance desse repertório”, diz.



“A Bandacústica tem um trabalho bem voltado para a época em que a MTV explorava o formato acústico, também com uma pegada de rock e pop rock e uma sonoridade bem diferenciada. E o Cover Play, que é cover do Coldplay, já pega uma outra faixa etária", cita.



Ele diz que a valorização de bandas locais, sempre procurando diversificar os convidados de uma edição para outra, é um dos diferenciais do Vinho na Praça, bem como a oferta de rótulos exclusivos, que não se encontram em supermercados, harmonizados com parceiros gastronômicos como a La Pizzeria 68, os frutos do mar da peixaria Classe A e a comida japonesa do Sushigami.



“É uma festa para os amantes do vinho e da boa música, um evento que pega dos 20 aos 60 anos, sem deixar de lado as crianças, porque tem espaço kids”, afirma.



VINHO NA PRAÇA

Neste sábado (16/5), de 14h às 22h, na Praça JK, no Sion. Entrada gratuita, mediante retirada de ingressos no Sympla. Shows de Balão Vermelho, Cover Play, Putz Grila e Bandacústica.

FESTIVAL DO VINHO

Neste sábado (16/5), a partir das 13h, na praça José Mendes Júnior, no Funcionários. Entrada gratuita, mediante retirada de ingressos na plataforma Sympla. Shows de George Israel, Amy Reggaehouse e No Label.



Outros eventos

>>>“VOU PRA (PRAÇA) NOVA YORK… TCHAU!”

A Praça Nova York, no Sion, recebe mais uma edição do evento “Vou pra (praça) Nova York.. tchau!”, neste sábado (16/5), das 11h às 18h. A festa terá atrações gastronômicas e apresentação de Flávio Rangel Trio, com sucessos do pop rock nacional e internacional. Barraquinhas de comidas, cervejas artesanais, vinhos e cachaças compõem o cardápio. Entrada gratuita, mediante retirada de ingresso pela plataforma Sympla.



>>>FEIRA DE SANTÊ NO MERCADO DE ORIGEM

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O Mercado de Origem Santa Tereza (Rua São Gotardo, 273, Santa Tereza) reabre suas portas com a Feira de Santê. Funcionando todos os sábados e domingos de maio, das 10h às 18h, a feirinha anuncia nova fase, com gastronomia, música, artesanato, moda, decoração e produtos autorais, com participação de pequenos empreendedores. Aos sábados, a partir das 12h, o músico Gabriel Guedes apresenta show em homenagem ao Clube da Esquina. Aos domingos, também às 12h, Vinícius Mineiro e o Samba Genuinamente Popular comandam uma roda de samba. Entrada franca.