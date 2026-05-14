Jonas Brothers cantam com Vanessa da Mata e Luísa Sonza em show em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Teve nostalgia, hits e convidados especiais no show dos Jonas Brothers em São Paulo. O trio se apresentou no Allianz Parque nesta quarta-feira (13/5) e manteve uma tradição já conhecida pelos fãs da turnê ao dividir o palco com participações surpresas.

No Brasil, as escolhidas foram as cantoras Vanessa da Mata e Luísa Sonza. Vanessa dividiu os vocais de "Boa Sorte / Good Luck" com Joe Jonas, que cantou os versos em inglês. Antes da apresentação, ele chegou a dizer que ela era sua cantora favorita.

VANESSA DA MATA E JONAS BROTHERS NO ALLIANZ PARQUE!!! #GreetingsFromSaoPaulo pic.twitter.com/f72uiaxK8W — felipe (@felpsgalvao) May 14, 2026

Com Sonza, que desta vez apareceu no palco em clima mais animado do que aconteceu no Lollapalooza, quando foi escolhida em uma brincadeira durante o show de Sabrina Carpenter.

Ela cantou "What We Are", parceria com Joe presente em seu segundo álbum solo, "Music for People Who Believe in Love". A faixa tem uma sonoridade leve, com influências de bossa nova, e mistura versos em inglês e português.

Jonas Brothers convidam Luísa Sonza para cantar “What We Are” no show de São Paulo pic.twitter.com/jsXYWuQyfI — Tracklist (@tracklist) May 14, 2026

O carinho do trio pelo Brasil também apareceu em outros momentos do show. Joe, que já vinha atiçando os fãs ao postar vídeos no TikTok fazendo passinhos de funk, surgiu no palco usando uma jaqueta com os dizeres "o hexa vem", em referência à Copa do Mundo.

Ele parecia até mais à vontade do que na passagem anterior da banda pelo Allianz Parque, há dois anos, em abril de 2024.

Na ocasião, o trio trouxe ao Brasil uma turnê nos moldes da "The Eras Tour", de Taylor Swift, com show de quase três horas que percorria os cinco discos lançados pela banda até então.

Já a apresentação desta quarta foi mais calcada na nostalgia. O próprio nome da turnê, inspirado no álbum mais recente, "Greetings From Your Hometown", celebra os 20 anos do grupo.

Apesar do destaque dado ao novo projeto, apenas três faixas do álbum entraram no repertório da turnê, entre elas "Love Me To Heaven" e "Backwards".

A nostalgia, aliás, tem sido o principal motor dos Jonas Brothers nos últimos anos. O trio vai lançar "Camp Rock 3" em agosto, consolidando de vez a reaproximação com a Disney. No fim do ano passado, eles também lançaram um filme de Natal no streaming da companhia.

Os irmãos, que fizeram parte da era de ouro do Disney Channel com a série "Jonas", nos anos 2010, também retomaram a amizade com Demi Lovato, outra estrela daquele período. Em alguns shows, chegaram a cantar músicas de "Camp Rock", como a clássica "This Is Me".

O clima nostálgico também aparece em momentos mais espontâneos da apresentação. Em um quadro chamado "fan request", alguém da plateia escolhe músicas para o trio tocar, uma espécie de "música surpresa".

Na noite desta quarta, as canções selecionadas foram "Hold On" e "A Little Bit Longer", duas faixas dos primeiros discos da banda.

Outro momento que levou o público ao delírio foi a entrada do ex-guarda-costas Robert Feggans, conhecido pelos fãs como "Big Rob". Figura querida entre os admiradores da banda, ele subiu ao palco para cantar a parte do rap em "Burnin' Up", uma participação que costuma arrancar gritos nostálgicos da plateia.

BURNIN' UP FEAT. BIG ROB NO SHOW DOS JONAS BROTHERS NO BRASIL pic.twitter.com/OHfZKI6HBp — Joe Jonas Brasil (@joejonasportal) May 14, 2026





O show também abre espaço para as carreiras solo de Nick e Joe, que lançaram projetos próprios durante o período em que o grupo esteve separado. Em um megamix, o trio revisita faixas dessa fase, como "Cake By The Ocean" e "Jealous", mantendo a energia da apresentação em alta.

Mas é Kevin quem protagoniza um dos momentos mais simbólicos do show. "Changing", sua primeira música solo, marca uma virada para o guitarrista, que por muitos anos teve pouco espaço como vocalista dentro da banda -algo que acabou virando piada recorrente entre os fãs.

Desta vez, porém, o cenário parece diferente. Além de cantar "Changing", Kevin também apresentou "Little Things", seu segundo single solo.

A apresentação em São Paulo marcou o encerramento da turnê pela América do Sul. Antes, o trio se apresentou em Buenos Aires, na Argentina, e em Santiago, no Chile.

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Nos dois países, os Jonas Brothers abriram datas extras após os primeiros shows esgotarem os ingressos -diferentemente do Brasil, onde houve apenas uma apresentação no Allianz Parque, que não esgotou.