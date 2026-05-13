Jonas Brothers chegam ao Brasil e dançam funk antes de show; veja vídeo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O grupo Jonas Brothers já está no Brasil para o show único da turnê "Greetings From Your Hometown", marcado para esta quarta-feira (13/5), no Allianz Parque, em São Paulo.

A chegada do trio foi compartilhada por Joe Jonas nas redes sociais. Em um vídeo publicado no TikTok, o cantor aparece dançando dentro do transfer do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, ao lado dos irmãos Nick e Kevin.





A música escolhida foi "Acompanha o Pontinho", do DJ Guuga, trilha que tem aparecido com frequência nos vídeos dele nas últimas semanas.

Desde que confirmou a viagem ao país, Joe vinha publicando conteúdos dançando funk e interagindo com fãs brasileiros nas redes - inclusive em português.

Em abril, o músico chegou a viralizar ao aparecer fazendo o "passinho do Jamal" usando óculos no estilo "Juliete", acessório popularizado entre funkeiros.

@joejonas and when I pull these moves on stage in São Paulo next month then what??? sonido original - LA NAYE





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Essa é a quinta passagem dos Jonas Brothers pelo Brasil. O trio já se apresentou no país em 2009, 2010, 2013 e 2024. A visita mais recente aconteceu durante a turnê "One Night. Five Albums", também com show único em São Paulo.