Assine
overlay
Início Cultura
EM SOLO BRASILEIRO

Jonas Brothers chegam ao Brasil e dançam funk antes de show; veja vídeo

Grupo retorna ao Brasil pela quinta vez e faz apresentação única da turnê "Greetings From Your Hometown"

Publicidade
Carregando...
VB
Victoria Borges
VB
Victoria Borges
Repórter
13/05/2026 09:47

compartilhe

SIGA
×
Joe Jonas publicou vídeo dançando funk ao lado dos irmãos Nick e Kevin
Joe Jonas publicou vídeo dançando funk ao lado dos irmãos Nick e Kevin crédito: TikTok

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O grupo Jonas Brothers já está no Brasil para o show único da turnê "Greetings From Your Hometown", marcado para esta quarta-feira (13/5), no Allianz Parque, em São Paulo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A chegada do trio foi compartilhada por Joe Jonas nas redes sociais. Em um vídeo publicado no TikTok, o cantor aparece dançando dentro do transfer do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, ao lado dos irmãos Nick e Kevin.

@joejonas

chegamossss

sonido original - Maykoll c:


A música escolhida foi "Acompanha o Pontinho", do DJ Guuga, trilha que tem aparecido com frequência nos vídeos dele nas últimas semanas.

 

Leia Mais


Desde que confirmou a viagem ao país, Joe vinha publicando conteúdos dançando funk e interagindo com fãs brasileiros nas redes - inclusive em português.

Em abril, o músico chegou a viralizar ao aparecer fazendo o "passinho do Jamal" usando óculos no estilo "Juliete", acessório popularizado entre funkeiros.

@joejonas

and when I pull these moves on stage in São Paulo next month then what???

sonido original - LA NAYE


Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Essa é a quinta passagem dos Jonas Brothers pelo Brasil. O trio já se apresentou no país em 2009, 2010, 2013 e 2024. A visita mais recente aconteceu durante a turnê "One Night. Five Albums", também com show único em São Paulo.

Tópicos relacionados:

brasil celebridades cultura jonas jonas-brothers musica show

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay