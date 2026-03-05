Rota do pop: 3 cidades americanas para fãs dos Jonas Brothers

Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com

Para os fãs dos Jonas Brothers - felizes pelo anúncio do show único em São Paulo no dia 13 de maio - , a história da banda vai muito além dos palcos e dos álbuns. A trajetória de Nick, Joe e Kevin pode ser contada por meio de um mapa dos Estados Unidos, com paradas em locais que definiram suas vidas e carreiras. É possível montar um roteiro de viagem seguindo os passos do trio, desde a infância em uma cidade tranquila até o estrelato global em Hollywood.

Essa jornada conecta os fãs de maneira mais profunda com a música e as memórias que eles criaram. Conheça três cidades americanas essenciais que marcaram a trajetória do grupo e que podem inspirar sua próxima aventura, mergulhando nos cenários que transformaram três irmãos em ícones da música pop.

Wyckoff, Nova Jersey

Tudo começou aqui. Wyckoff é o berço dos Jonas Brothers. Foi nesta cidade suburbana que eles cresceram, aprenderam a tocar seus instrumentos e compuseram as primeiras músicas. Um passeio pela área oferece um vislumbre do ambiente tranquilo que moldou a infância do trio, longe dos holofotes. É a chance de conhecer o cenário onde os primeiros acordes e sonhos da banda surgiram, sendo o ponto de partida de qualquer fã devoto.

Nova York, Nova York

A "Big Apple" foi o palco onde o sonho começou a se tornar realidade. Nick Jonas teve sua estreia na Broadway ainda criança, e foi em Nova York que a banda assinou seu primeiro grande contrato com uma gravadora. A cidade pulsante serviu de pano de fundo para incontáveis reuniões, ensaios e as primeiras aparições na TV que os projetaram para o público. Caminhar por Manhattan é sentir a energia que impulsionou o início meteórico da carreira deles.

Los Angeles, Califórnia

Nenhuma rota sobre a fama estaria completa sem Los Angeles. Foi na Califórnia que os Jonas Brothers se consolidaram como superestrelas globais, especialmente durante a era do Disney Channel. A cidade é o cenário de clipes icônicos, mansões, estúdios de gravação e dos principais eventos da indústria do entretenimento. Andar por Hollywood e Beverly Hills é como revisitar momentos marcantes da cultura pop que eles ajudaram a moldar, representando o auge de sua carreira.

Ingressos para show dos Jonas Brothers em São Paulo já estão à venda; veja preços

Os fãs brasileiros dos Jonas Brothers já podem garantir lugar no aguardado show em São Paulo. A venda geral de ingressos começa nesta quinta-feira (5) para a apresentação marcada para 13 de maio, no Allianz Parque.

O show faz parte da turnê comemorativa “JONAS20 – Greetings From Your Hometown”, que celebra os 20 anos de carreira do trio formado por Kevin Jonas, Joe Jonas e Nick Jonas. A expectativa é de alta procura, já que a apresentação será a única da banda no Brasil dentro da turnê.

Os ingressos são vendidos pela Ticketmaster e os preços variam conforme o setor do estádio, com valores a partir de cerca de R$ 210 na meia-entrada da cadeira superior e podendo chegar a aproximadamente R$ 850 na pista premium, sem considerar pacotes VIP.

