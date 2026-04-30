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'VOU DAR UM MURRO NA SUA COSTELA'

Susto em show: homem invade palco e ameaça cantor Natanzinho Lima

Durante festa de 34 anos de Alegrete do Piauí, artista confrontou invasor embriagado

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JJ
Joubert Júnior
JJ
Joubert Júnior
Repórter
30/04/2026 08:57

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Vou dar um murro na sua costela: cantor Natanzinho Lima enfrenta ameaça no palco
Vou dar um murro na sua costela: cantor Natanzinho Lima enfrenta ameaça no palco crédito: Tupi

Um show de comemoração do aniversário de Alegrete do Piauí virou caso de segurança na noite de segunda-feira (27/4), quando um homem invadiu o palco durante a apresentação do cantor Natanzinho Lima e proferiu ameaças contra ele. A cena foi filmada e circulou nas redes sociais.

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Nas imagens, é possível ver o invasor subindo ao palco e se aproximando do artista. Segundo análise do especialista em leitura labial Velloso, o homem disse ao cantor: "Eu quero só cantar com você. Eu vou te dar, ó, vou dar só um murro na sua costela".

Natanzinho não recuou. Acionou a segurança imediatamente e, após o homem ser retirado do palco, relatou ao público o que havia acontecido. "Eu conheço um maluco de longe", disse o cantor. "Olha o que ele acabou de falar pra mim: ‘Eu vou dar um murro na sua costela’. Homem, se você me der um murro, você está lascado, eu te quebro todinho. Faça isso não".

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Homem foi liberado por falta de boletim de ocorrência

O invasor apresentava sinais visíveis de embriaguez e foi contido pela equipe de segurança privada do cantor antes de ser entregue à Polícia Militar do Piauí. No entanto, acabou solto logo depois. De acordo com o Grupamento da PMPI da cidade, a ausência de um boletim de ocorrência impediu que ele fosse mantido sob custódia. "A equipe teve esse problema e o entregou à PM, mas ninguém fez BO, então ele foi liberado", informou a corporação.

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