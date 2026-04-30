Susto em show: homem invade palco e ameaça cantor Natanzinho Lima

Um show de comemoração do aniversário de Alegrete do Piauí virou caso de segurança na noite de segunda-feira (27/4), quando um homem invadiu o palco durante a apresentação do cantor Natanzinho Lima e proferiu ameaças contra ele. A cena foi filmada e circulou nas redes sociais.

Nas imagens, é possível ver o invasor subindo ao palco e se aproximando do artista. Segundo análise do especialista em leitura labial Velloso, o homem disse ao cantor: "Eu quero só cantar com você. Eu vou te dar, ó, vou dar só um murro na sua costela".

Natanzinho não recuou. Acionou a segurança imediatamente e, após o homem ser retirado do palco, relatou ao público o que havia acontecido. "Eu conheço um maluco de longe", disse o cantor. "Olha o que ele acabou de falar pra mim: ‘Eu vou dar um murro na sua costela’. Homem, se você me der um murro, você está lascado, eu te quebro todinho. Faça isso não".

Homem sobe em palco de show de Natanzinho Lima no Piauí, e ameaça "dar murro na costela" do cantor: "Se tu me der um murro tu tá lascado, que eu te quebro todinho". pic.twitter.com/PKAqZFJYCq — Hugo Gloss (@HugoGloss) April 29, 2026

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Homem foi liberado por falta de boletim de ocorrência

O invasor apresentava sinais visíveis de embriaguez e foi contido pela equipe de segurança privada do cantor antes de ser entregue à Polícia Militar do Piauí. No entanto, acabou solto logo depois. De acordo com o Grupamento da PMPI da cidade, a ausência de um boletim de ocorrência impediu que ele fosse mantido sob custódia. "A equipe teve esse problema e o entregou à PM, mas ninguém fez BO, então ele foi liberado", informou a corporação.