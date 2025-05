Poliana Rocha detona a invasão no show de Leonardo: "Faltou respeito"

No último sábado (17), durante uma apresentação em um festival no interior de São Paulo, o cantor Leonardo foi surpreendido por fãs que invadiram o palco e causaram um verdadeiro tumulto.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o momento em que uma mulher sobe na estrutura, agarra o artista e tenta até levantá-lo no colo. A atitude inesperada gerou preocupação entre os admiradores, e principalmente em Poliana Rocha, esposa do cantor.

Poliana abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e foi questionada sobre o episódio: “O que você achou das fãs que agarraram o Léo?”, quis saber um internauta. Sem rodeios, ela respondeu: “Ali faltou respeito e uma equipe boa de seguranças!!!”. A influenciadora ainda afirmou que opinaria “sem julgamentos”, mas demonstrou estar visivelmente incomodada com o ocorrido.

Enquanto Leonardo mantinha o profissionalismo e seguia cantando, apenas um segurança tentava conter a situação no palco. Com o avanço dos minutos, mais fãs subiram, abraçaram o artista e tiraram selfies, até que uma mulher ergueu o cantor no colo. A ação só foi contida com a chegada de outros dois seguranças, que retiraram os fãs à força.

