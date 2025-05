Gabi Martins grava clipe em boteco de BH e revive início da carreira

SIGA NO

Gabi Martins revisitou suas raízes musicais para lançar o clipe de seu novo single, “Colchão Novo”, a cantora escolheu como cenário um bar tradicional de Belo Horizonte, com mais de 80 anos de história e reviveu os primeiros passos da carreira.

“Gravar ‘Colchão Novo’ no boteco foi a realização dessa ideia, de mostrar a magia desse ambiente e dividir com todo mundo um pedaço da minha história”, revelou a artista. Antes mesmo da gravação, Gabi fez questão de visitar diversos botecos da capital mineira, em busca da energia que marcou sua trajetória antes da fama.

No videoclipe, lançado no dia 9 de maio, a artista entra na atmosfera única dos botecos, espaços onde a música se mistura com histórias, conversas e sentimentos intensos. Segundo Gabi, o boteco representa verdade, proximidade e entrega, a essência que ela queria transmitir nessa nova fase.

“Foi como reviver tudo que me fez chegar até aqui, sabe? Quis trazer isso nesse lançamento e, por isso, foi tão especial cantar e visitar alguns bares”, contou. A locação escolhida além de fazer parte da história da cidade, o local é conhecido por manter viva a tradição musical e cultural de Belo Horizonte.

Com menos de duas semanas no ar, o videoclipe já soma quase um milhão de visualizações no YouTube.

