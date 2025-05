Deborah Albuquerque Faz Críticas sobre Antônia Fontenelle e Rico Melquiades

Durante o “Programa da Deborah”, exibido em seu canal no YouTube, a influenciadora e apresentadora Deborah Albuquerque saiu em defesa de Rico Melquiades após as críticas feitas por Antônia Fontenelle durante a CPI das Apostas Esportivas no Senado. Fontenelle ironizou a aparência de Rico, chamando-o de “demônio feio da garoa”, e gerou repercussão negativa nas redes sociais.



Deborah não gostou do tom adotado por Fontenelle e considerou a fala desnecessária. Para ela, as críticas deveriam se limitar ao comportamento e não à aparência física de Rico.



“Ô Antônia, quando a gente cava né… Falar que o olho do menino é feio, é caído, não tem nada a ver. Falar que ele joga tigrinho, que você acha errado, que você acha uma conduta imoral, sei lá, qualquer coisa desse gênero, ok. Mas falar da aparência dele não faz o menor sentido”, disse.



Ela ainda elogiou o influenciador e lembrou que ele já demonstrou publicamente que tem inseguranças em relação ao tema:



“Até porque ele não é feio. Como eu mesmo falei: é um menino alto, magro, cabelo bonito, não é feio. Acho que é uma forçação quando falam que ele é feio. E falar isso depois da Fazenda, depois que foi exposto que é uma ferida pra ele, acho que é besteira. É um pouquinho de covardia. Não acho o Rico feio e não achei certo.”



Deborah também ressaltou que Rico ganhou o reality show “A Fazenda” justamente por seu jeito autêntico e seu temperamento explosivo, que acabaram conquistando o público. “O Rico é o Rico. O Rico ganhou a Fazenda inclusive por ter esse gênio mesmo”, completou.



Bruno Salomão, esposo de Deborah, também comentou o episódio e reforçou que Fontenelle teria extrapolado ao atacar o físico do ex-Fazenda:



“Acho que se ela quer atacar o fator tigrinho, ataque do jeito que ela atacou, igual ela falou hoje com a senadora. Ela pode atacar o tanto que quiser. Mas aí passar para o físico, vai passar para o físico, vai passar para a sexualidade, vai passar para qualquer outra coisa? Quer falar mal de quem faz xigrinha? Fala, aí é todo direito, tá no todo direito, pode falar o tanto que quiser. Mas passou disso aí e já tá errado. É besado, maravilhosa.”



