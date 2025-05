Vidente mineira previu golpe milionário contra Andressa Urach; entenda

No dia 4 de abril, a vidente Michelle Castro, popularmente conhecida como Dona do Destino fez uma previsão à revista CONTIGO, que agora chama atenção diante dos recentes acontecimentos envolvendo Andressa Urach. Segundo ela, a modelo enfrentaria uma situação delicada que poderia abalar tanto suas finanças quanto sua saúde emocional.

“Parece que a Andressa vai ter algum tipo de problema, algum golpe, ela vai ser passada para trás. Esse golpe vai contribuir para que a depressão dela se agrave”, declarou Dona do Destino na ocasião. Ela ainda afirmou que o episódio poderia causar uma interrupção na trajetória profissional da influenciadora: “Uma decepção muito grande pode fazer com que ela faça uma pausa na carreira dela. O jogo é muito pontual ao dizer que é uma pausa apenas, é um tempo”.

Dias depois, a previsão se concretizou. Andressa Urach confirmou para o portal LeoDias que está enfrentando uma fase complicada e resolveu ir para Porto Alegre em busca de apoio da família. Agora, a criadora de conteúdo relatou que acabou sendo vítima de um grande golpe financeiro em várias empresas que tem.

“Inclusive no mercado ao qual eu não tinha conhecimento de que meu nome estava indo para protesto, pois o antigo sócio já estava devendo há 3 meses para fornecedores”, começou dizendo a ex-A Fazenda. Nessa ida para perto da família, a influenciadora digital ressaltou que quer cuidar do supermercado que abriu por lá.

“Em outra empresa, meu outro sócio me deve mais de 800 mil reais e não quer me pagar. Já em outra, por ser investidora, os sócios acham que não tenho que receber e reinvestiram a minha parte!”, acrescentou Andressa Urach, que escolheu não se aprofundar no assunto.

Antes de concluir, a modelo afirmou que infelizmente escolheu as pessoas erradas para fazer sociedade, até porque não tinha muito tempo. “Tive a infelicidade de escolher as pessoas erradas pra fazer sociedade, pois não tinha tempo pra cuidar, então eu confiei! Agora estou no Sul, para colocar as dívidas do mercado em ordem e tentar reerguer e consertar o rombo que está”, afirmou.

Além dos prejuízos financeiros, Andressa ainda enfrentou outro golpe duro: perdeu sua conta oficial no Instagram, onde acumulava mais de 5 milhões de seguidores. A ausência da conta tem sido sentida por fãs e seguidores, que acompanham de perto a nova fase da ex-peoa.

A sucessão de episódios vividos por Urach tem gerado comoção entre o público e agora, diante da previsão feita semanas antes, reforça a repercussão das palavras de Michelle Castro.

