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Twenty One Pilots e Zara Larsson estarão no Rock in Rio; confira detalhes

Dupla americana toca no festival carioca pela primeira vez. Cantora sueca traz os hits 'Symphony' e 'Lush Life' ao Brasil

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13/05/2026 09:54

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Último dia de Rock in Rio 2026 terá Twenty One Pilots e Zara Larsson entre as atrações
Último dia de Rock in Rio 2026 terá Twenty One Pilots e Zara Larsson entre as atrações crédito: AFP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No último dia do Rock in Rio 2026, dia 13 de setembro, a Cidade do Rock recebe, em apresentações únicas no Brasil, a estreia do Twenty One Pilots no festival e o retorno da cantora Zara Larsson.

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Twenty One Pilots, dupla americana formada por Tyler Joseph e Josh Dun, traz ao Brasil sucessos como "Ride", "Stressed Out" e "Heathens", músicas que misturam eletrônica, hip hop, pop e rock alternativo. No ano passado, vieram ao Brasil para três shows, em Curitiba, no Rio e em São Paulo. A dupla toca no palco Mundo.

 

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E Larsson, artista sueca de sucesso, traz hits como "Symphony", "Lush Life" e "Never Forget You", retornando ao festival que se apresentou em 2024. Ela se apresenta no palco Sunset.

 

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A venda geral dos ingressos começa às 19h do dia 8 de junho, pelo site da Ticketmaster Brasil.

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