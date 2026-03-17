Rock in Rio 2026: guia completo para curtir o festival e a cidade

O Rock in Rio 2026 já movimenta milhares de fãs pelo Brasil, e planejar a viagem com antecedência é a chave para aproveitar o festival sem imprevistos. A próxima edição do evento acontece nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro de 2026, na Cidade do Rock, localizada no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Organizar a logística de transporte, hospedagem e passeios é fundamental para uma experiência completa.

Com um bom planejamento, é possível curtir os shows e ainda descobrir o que a cidade tem a oferecer nos dias de folga. Pensando nisso, reunimos as principais dicas para você montar seu roteiro e garantir que tudo corra bem durante um dos maiores festivais de música do mundo.

Como chegar à Cidade do Rock

O principal meio de transporte para o festival é o sistema de BRT, que possui estações próximas ao Parque Olímpico, onde o evento é realizado. A integração com o metrô facilita o acesso para quem vem de outras regiões da cidade, como a Zona Sul e o Centro. O desembarque geralmente ocorre no Terminal Olímpico, seguido de uma curta caminhada.

Outra opção é o serviço de ônibus oficial do evento, o Primeira Classe, que oferece rotas partindo de diversos pontos do Rio de Janeiro. Apesar do custo mais elevado, garante conforto e um ponto de desembarque exclusivo. Evite usar carros de aplicativo na saída, pois o trânsito intenso e as ruas bloqueadas tornam a espera longa e as corridas mais caras.

Onde se hospedar no Rio de Janeiro

A escolha da hospedagem impacta diretamente sua experiência. Ficar na Barra da Tijuca ou no Recreio dos Bandeirantes é a opção mais prática, pela proximidade com a Cidade do Rock. A região oferece uma vasta rede hoteleira e apartamentos para aluguel, além de shoppings e restaurantes.

Para quem deseja aliar o festival ao turismo, a Zona Sul, com bairros como Copacabana, Ipanema e Leblon, é uma ótima escolha. A distância é maior, exigindo mais tempo de deslocamento, mas você estará perto das praias e dos principais cartões-postais. O Centro também pode ser uma alternativa mais econômica, com fácil acesso ao transporte público.

O que fazer além dos shows

Aproveite os dias sem programação no festival para explorar o Rio de Janeiro. Um roteiro básico pode incluir visitas ao Cristo Redentor e ao Pão de Açúcar, que oferecem vistas incríveis da cidade. Para um programa mais cultural, o Museu do Amanhã e o Museu de Arte do Rio (MAR), na Praça Mauá, são excelentes opções.

Se a ideia é relaxar, caminhar pelo calçadão de Copacabana ou Ipanema é um clássico. Outras sugestões incluem:

Passear pelos Arcos da Lapa e pela Escadaria Selarón.

Visitar o Jardim Botânico, um refúgio de tranquilidade e natureza.

Explorar o bairro de Santa Teresa, com seus ateliês e bondinho.

Conhecer a mureta da Urca para apreciar o pôr do sol. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.