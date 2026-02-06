Veja quais os artistas já confirmados no Rock in Rio

O Rock in Rio 2024 ganha forma com o anúncio de grandes atrações, como Avenged Sevenfold e Bring Me The Horizon. Essas bandas se somam a outros nomes já confirmados pela organização do festival. Além disso, a programação se distribui por dias temáticos e palcos variados, o que ajuda o público a planejar melhor a compra de ingressos e a experiência na Cidade do Rock.

Até o momento, a organização divulga os artistas de maneira gradual. Ela destaca headliners e atrações de maior apelo em cada data. A lista tende a crescer conforme o festival se aproxima. Mesmo assim, o público já identifica alguns dos principais shows. Também já sabe os dias em que cada banda ou artista se apresenta, especialmente no Palco Mundo e no Palco Sunset.

Quais são os principais artistas confirmados no Rock in Rio 2024?

A palavra-chave central é Rock in Rio 2024. O festival reúne um line-up com artistas de diferentes estilos, indo do rock ao pop, passando pelo metal e pela música eletrônica. Entre as atrações internacionais, aparecem nomes como Ed Sheeran, Imagine Dragons, Avenged Sevenfold e Bring Me The Horizon. Além deles, artistas brasileiros também marcam presença em várias edições e retornam ao evento.

O festival mantém a tradição de misturar bandas consagradas com atrações mais recentes. Assim, o público encontra tanto grupos que já participaram de outras edições quanto estreantes no evento. Dessa forma, a experiência se torna mais diversa. Abaixo, você confere os artistas já confirmados oficialmente, separados por dia de apresentação, com foco nos anúncios divulgados até o início de 2025.

rock – depositphotos.com / AllaSerebrina



Avenged Sevenfold e Bring Me The Horizon no Rock in Rio 2024

Entre os nomes mais comentados do line-up, Avenged Sevenfold e Bring Me The Horizon atraem forte atenção dos fãs de rock e metal. As duas bandas se apresentam no mesmo dia de festival, em uma noite voltada ao rock mais pesado no Palco Mundo. Dessa maneira, o festival reforça a proposta de um dia dedicado aos sons mais pesados dentro do Rock in Rio 2024.

De acordo com o cronograma divulgado pela organização, a distribuição das duas atrações segue a seguinte lógica:

Avenged Sevenfold – banda escalada para o Palco Mundo, como uma das principais atrações da noite.

– banda escalada para o Palco Mundo, como uma das principais atrações da noite. Bring Me The Horizon – grupo também no Palco Mundo, que divide o dia com outras bandas de rock.

Esse tipo de encaixe forma uma sequência de shows voltada a um mesmo público. Assim, quem pretende ver especificamente essas bandas ao vivo consegue escolher com mais segurança o dia ideal de festival.

Quais artistas já foram confirmados em cada dia do Rock in Rio 2024?

Embora o line-up completo ainda permaneça em construção, a organização já divulga uma parte relevante da programação diária. A seguir, você confere um panorama dos artistas internacionais e nacionais confirmados até agora, com indicação dos dias de apresentação. Vale destacar que a produção ainda pode ajustar a ordem dos shows mais perto da data do evento.

Line-up confirmado por dia de festival

A lista abaixo foca nos artistas anunciados oficialmente até o início de 2025. Em alguns casos, a organização ainda não libera todos os nomes de cada palco. Mesmo assim, o público já consegue ter uma visão geral dos dias mais aguardados. Além disso, fãs mais dedicados acompanham cada nova atualização para montar roteiros de shows.

Dia 1 – Abertura do festival (Rock in Rio 2024) Ed Sheeran – Palco Mundo (headliner do dia).

– Palco Mundo (headliner do dia). Outros artistas do dia seguem em processo de anúncio. Dia 2 – Dia voltado ao pop/rock alternativo Imagine Dragons – Palco Mundo.

– Palco Mundo. Demais atrações internacionais e nacionais ainda aguardam confirmação oficial. Dia 3 – Dia do rock pesado Avenged Sevenfold – Palco Mundo.

– Palco Mundo. Bring Me The Horizon – Palco Mundo.

– Palco Mundo. Outras bandas de rock e metal entram no line-up em anúncios futuros. Demais dias de Rock in Rio 2024 Artistas de pop, música eletrônica e MPB ainda aguardam anúncio oficial.

Os próximos comunicados também detalham atrações do Palco Sunset e de demais palcos temáticos.

Como acompanhar novas confirmações do Rock in Rio 2024?

Como o Rock in Rio 2024 trabalha com anúncios graduais, o line-up pode mudar com novas confirmações ou ajustes de horário. Portanto, quem pretende definir o dia exato da ida ao festival precisa acompanhar com atenção os canais oficiais do evento. Além disso, vale seguir os perfis das próprias bandas, que divulgam datas e palcos em suas redes.

Em geral, o público encontra as principais atualizações nos seguintes canais:

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Site oficial do Rock in Rio , que reúne a programação completa por dia e por palco.

, que reúne a programação completa por dia e por palco. Redes sociais do festival, que anunciam novos nomes e informam mudanças de grade.

Perfis de artistas como Avenged Sevenfold, Bring Me The Horizon, Ed Sheeran e Imagine Dragons, que compartilham pôsteres e horários.

Com as confirmações já divulgadas, o Rock in Rio 2024 mostra que mantém a estratégia de reunir grandes nomes internacionais e artistas brasileiros de destaque. Além disso, o festival combina estilos diferentes e atende públicos variados em cada dia de evento. A tendência aponta para um calendário cada vez mais detalhado à medida que novos anúncios surgem. Assim, o público monta com mais precisão a própria rota de shows dentro da Cidade do Rock.