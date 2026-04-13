Zara Larsson dança com fã brasileiro que viajou para show nos EUA

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A cantora sueca Zara Larsson protagonizou um momento emocionante com um fã brasileiro durante um show da turnê "Mignight Sun Tour" em Dallas, no Texas. A artista convidou Matheus, um de seus admiradores, para subir ao palco.

QUE MOMENTO! Fã brasileiro é escolhido para dançar "Lush Life" com a Zara Larsson hoje, em Dallas ???????????? pic.twitter.com/MrmKxzXiEk — We In The Crowd (@weinthecrowd) April 12, 2026

Ao perguntar de onde ele vinha, Matheus respondeu que viajou de São Paulo apenas para assistir à performance. Surpresa, Zara reagiu: "Você está mentindo! Você é maluco! Estou muito feliz, sinto que escolhemos o cara certo".

Leia Mais

O fã contou que havia chegado aos Estados Unidos naquela mesma manhã e que precisaria ir embora na segunda-feira seguinte. A cantora completou sua reação afirmando que a situação era "insana".

Interação teve bandeira e dança

A interação continuou com Zara Larsson usando uma lata de spray rosa para desenhar a bandeira do Brasil em uma camiseta, que foi presenteada a Matheus. Em seguida, ela arriscou um pouco de português para agradecer: "Obrigada!".

Para encerrar a participação do fã, a artista o convidou para dançar seu hit "Lush Life", uma tradição em seus shows. Zara disse que sentia uma energia incrível vinda de Matheus naquela noite.

O momento terminou com a cantora pedindo para que Matheus rebolasse para o público. Logo depois, os dois saíram abraçados do palco.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.