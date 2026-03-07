Hwasa no Rock in Rio: a força do K-pop no maior festival do Brasil

Hwasa, uma das atrações internacionais confirmadas para o Rock in Rio, consolidou ao longo dos últimos anos uma presença constante nas paradas de k-pop e na cena pop global. Conhecida por sua voz marcante e por apresentações coreografadas com forte apelo visual, a artista sul-coreana chega ao festival em um momento de carreira em que combina trabalhos solo, projetos em grupo e colaborações com outros músicos. A confirmação no line-up de 2026 reforça o avanço da música coreana em grandes eventos no Brasil.

O anúncio de Hwasa no Rock in Rio desperta interesse não apenas dos fãs de k-pop, mas também de um público que acompanha festivais de grande porte e busca novas experiências musicais. O show deve apresentar uma mistura de hits próprios, faixas em parceria e releituras que costumam aparecer em seus concertos internacionais. Para parte da audiência brasileira, será a primeira oportunidade de assistir a artista ao vivo em um palco de grande visibilidade.

Quem é Hwasa e como sua carreira chegou ao Rock in Rio?

Hwasa, cujo nome de batismo é Ahn Hye-jin, ganhou notoriedade como integrante do grupo de k-pop MAMAMOO, surgido em meados da década de 2010. O conjunto se destacou por harmonias vocais consistentes, performances ao vivo bem ensaiadas e repertório que transita entre o pop, R&B e influências de jazz. Dentro do grupo, Hwasa chamou a atenção por um timbre mais grave e por uma presença de palco que se tornou característica em apresentações de programas de TV e grandes eventos musicais na Coreia do Sul.

A carreira solo de Hwasa avançou com lançamentos que rapidamente ocuparam posições relevantes em rankings digitais e serviços de streaming. Canções em que o k-pop se mistura com R&B contemporâneo e elementos de música eletrônica ampliaram o público, incluindo ouvintes fora do nicho tradicional do gênero. Ao longo desse processo, a artista passou a ser convidada para festivais internacionais e premiações asiáticas, o que abriu caminho para um convite de um festival do porte do Rock in Rio.

Hwasa chega ao Rock in Rio consolidando o k-pop como presença internacional em grandes festivais – Wikimedia Commons/David Lee

Hwasa no Rock in Rio: o que esperar dessa atração de k-pop?

A participação de Hwasa no Rock in Rio representa um capítulo importante na expansão do k-pop no Brasil. O festival, historicamente associado ao rock e ao pop ocidental, tem diversificado os estilos presentes em seu line-up, incluindo artistas de hip-hop, música eletrônica e, mais recentemente, nomes ligados à onda coreana. A presença da cantora deve reforçar a tendência de misturar linguagens musicais em um mesmo evento, atendendo a públicos de diferentes faixas etárias e preferências sonoras.

O show de Hwasa no Rock in Rio tende a reunir elementos que já são marca registrada de suas apresentações: coreografias sincronizadas, banda de apoio ou bases cuidadosamente produzidas, figurino pensado para o palco e interação constante com o público. Em geral, seus setlists combinam:

Sucessos solo , que costumam dominar as partes mais dançantes do espetáculo;

, que costumam dominar as partes mais dançantes do espetáculo; Faixas conhecidas do período em que atuou prioritariamente com o MAMAMOO;

Remixes adaptados para ambientes de festival, com ênfase em batidas mais fortes;

Momentos de vocais mais limpos, voltados a baladas ou músicas de andamento moderado.

Com fãs engajados e repercussão digital, a apresentação de Hwasa une música, cultura e experiência visual – Wikimedia Commons/David Lee

Para o Rock in Rio, a organização costuma incentivar que artistas internacionais tragam versões enxutas, mas representativas, de sua trajetória. Assim, a apresentação de Hwasa deve funcionar como uma espécie de panorama de sua carreira, permitindo que quem já acompanha sua discografia reconheça as faixas principais e que o público geral tenha um primeiro contato com seu estilo.

Por que a presença de Hwasa no Rock in Rio chama tanta atenção?

A escolha de Hwasa como atração do Rock in Rio tem relação direta com a consolidação do k-pop como um dos segmentos de maior engajamento digital no mundo. No Brasil, o gênero mantém uma base de fãs ativa, que movimenta redes sociais, promove eventos temáticos e acompanha com atenção calendários de turnês internacionais. A confirmação da cantora no festival amplia a visibilidade do evento entre esse público, ao mesmo tempo em que projeta a imagem de um line-up mais diverso globalmente.

Além disso, a presença de uma artista de k-pop em um palco de grande audiência contribui para aproximar culturas distintas. Letras em coreano, inglês e ocasionalmente em outros idiomas são acompanhadas por elementos visuais que ajudam a comunicação com plateias que não falam a língua. Esse tipo de apresentação costuma gerar registros em vídeo, transmissões oficiais e repercussão em portais especializados, prolongando o impacto do show para além do dia do festival.

Para o Rock in Rio, apostar em nomes como Hwasa também significa dialogar com tendências do mercado da música até 2026, em que streaming e redes sociais influenciam diretamente quais artistas se tornam presença constante em festivais. Com uma discografia já consolidada, participação em projetos do MAMAMOO e histórico de apresentações ao vivo de grande porte, a cantora chega ao Brasil em posição de destaque entre as atrações internacionais de k-pop, somando mais um capítulo à relação entre a cena sul-coreana e o público brasileiro.