Ivan Lins celebra 80 anos com show que une sucessos e canção inédita

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O cantor e compositor Ivan Lins celebra seus 80 anos com um show no palco do BeFly Minascentro, em Belo Horizonte, em 23 de maio. A apresentação revisita 55 anos de carreira em um roteiro que foge do óbvio, mesclando sucessos e canções inéditas.

A trajetória do artista começou a chamar atenção em 1970, no 5º Festival Internacional da Canção (FIC), quando sua música “O amor é o meu país” ficou em segundo lugar. Na mesma época, “Madalena” estourava na voz de Elis Regina, consolidando o início de sua carreira.

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Autodidata ao piano, Ivan Lins desenvolveu um estilo próprio, conquistando o público com um vigor contagiante. A parceria com Vítor Martins, entre os anos 1970 e 2000, rendeu clássicos como “Abre-alas”, “Começar de novo” e “Aos nossos filhos”. Suas canções também se tornaram trilhas de novelas, como “Vitoriosa” e “Lembra de mim”.

A obra de Lins ganhou o mundo por meio do produtor Quincy Jones, sendo gravada por nomes como George Benson, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan e Sting.

O show

O espetáculo comemorativo inclui grandes sucessos como “Madalena” e “Vitoriosa”. O roteiro, no entanto, aposta em blocos temáticos que exploram diferentes facetas de sua obra. O lado romântico é representado por canções como “Iluminados” e “Ai ai ai ai ai”.

Relacionamentos conturbados aparecem em clássicos como “Saindo de mim” e “A noite”. O compositor também mostra seu olhar sobre questões sociais e políticas com a inédita “Meninos de Gaza”, em parceria com Simone Guimarães, que se une a canções como “Aos nossos filhos” e “Cartomante”.

A apresentação celebra ainda parceiros como Ronaldo Monteiro e Vítor Martins. Um momento especial é dedicado às canções regionais, com músicas como “Guarde nos olhos” e “Bandeira do Divino”. Um bloco de sambas inclui parcerias com Paulo César Pinheiro, Celso Viáfora e Chico Buarque.

A direção do espetáculo é de Claudio Lins, filho do cantor, enquanto a produção fica a cargo de seu outro filho, João Lins. O próprio Ivan assina a direção musical, com contribuições de sua banda.

Serviço

Ivan Lins - “80 anos”

Data: 23 de maio

Local: BeFly Minascentro (Av. Augusto de Lima, 785, Centro – Belo Horizonte)

Horários: abertura da casa às 20h; apresentação às 21h

Ingressos: sympla.com.br e bilheteria do BeFly

Preços:

Plateia I: a partir de R$ 245

Plateia II: a partir de R$ 195

Plateia Superior: a partir de R$ 125

Classificação: 18 anos

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.