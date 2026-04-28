Ivan Lins celebra 80 anos com show que une sucessos e canção inédita
Cantor sobe ao palco do BeFly Minascentro com roteiro afetivo que revisita 55 anos de carreira e apresenta a nova 'Meninos de Gaza' ao público
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O cantor e compositor Ivan Lins celebra seus 80 anos com um show no palco do BeFly Minascentro, em Belo Horizonte, em 23 de maio. A apresentação revisita 55 anos de carreira em um roteiro que foge do óbvio, mesclando sucessos e canções inéditas.
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A trajetória do artista começou a chamar atenção em 1970, no 5º Festival Internacional da Canção (FIC), quando sua música “O amor é o meu país” ficou em segundo lugar. Na mesma época, “Madalena” estourava na voz de Elis Regina, consolidando o início de sua carreira.
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Autodidata ao piano, Ivan Lins desenvolveu um estilo próprio, conquistando o público com um vigor contagiante. A parceria com Vítor Martins, entre os anos 1970 e 2000, rendeu clássicos como “Abre-alas”, “Começar de novo” e “Aos nossos filhos”. Suas canções também se tornaram trilhas de novelas, como “Vitoriosa” e “Lembra de mim”.
A obra de Lins ganhou o mundo por meio do produtor Quincy Jones, sendo gravada por nomes como George Benson, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan e Sting.
O show
O espetáculo comemorativo inclui grandes sucessos como “Madalena” e “Vitoriosa”. O roteiro, no entanto, aposta em blocos temáticos que exploram diferentes facetas de sua obra. O lado romântico é representado por canções como “Iluminados” e “Ai ai ai ai ai”.
Relacionamentos conturbados aparecem em clássicos como “Saindo de mim” e “A noite”. O compositor também mostra seu olhar sobre questões sociais e políticas com a inédita “Meninos de Gaza”, em parceria com Simone Guimarães, que se une a canções como “Aos nossos filhos” e “Cartomante”.
A apresentação celebra ainda parceiros como Ronaldo Monteiro e Vítor Martins. Um momento especial é dedicado às canções regionais, com músicas como “Guarde nos olhos” e “Bandeira do Divino”. Um bloco de sambas inclui parcerias com Paulo César Pinheiro, Celso Viáfora e Chico Buarque.
A direção do espetáculo é de Claudio Lins, filho do cantor, enquanto a produção fica a cargo de seu outro filho, João Lins. O próprio Ivan assina a direção musical, com contribuições de sua banda.
Serviço
Ivan Lins - “80 anos”
Data: 23 de maio
Local: BeFly Minascentro (Av. Augusto de Lima, 785, Centro – Belo Horizonte)
Horários: abertura da casa às 20h; apresentação às 21h
Ingressos: sympla.com.br e bilheteria do BeFly
Preços:
Plateia I: a partir de R$ 245
Plateia II: a partir de R$ 195
Plateia Superior: a partir de R$ 125
Classificação: 18 anos
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.