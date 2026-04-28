Armandinho traz turnê de novo trabalho para show único em Belo Horizonte
Ícone do reggae nacional se apresenta no BeFly Hall em 30 de maio; saiba como comprar ingressos e o que esperar do repertório recheado de sucessos
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O cantor Armandinho, um dos maiores nomes do reggae nacional, confirmou uma apresentação em Belo Horizonte para 30 de maio. O show acontecerá no BeFly Hall e faz parte da turnê de seu novo trabalho, “Se o tempo passa”.
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Os ingressos para a performance única na capital mineira podem ser adquiridos pela plataforma Sympla.
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Conhecido como poeta por seus fãs, o artista tem uma sonoridade que mistura pop, reggae, rock e surf rock. A coletânea recém-lançada, “Se o tempo passa”, reúne 15 músicas divulgadas nos últimos dez anos, além de três faixas inéditas. O projeto é um lançamento da gravadora Deck.
“A gente está lançando uma coletânea de músicas que foram lançadas desde 2015, músicas que não tinham álbum, estavam soltas aí pelo mundo. Reunimos elas todas e ainda incluímos algumas inéditas”, declarou Armandinho sobre o trabalho.
No palco, Armandinho (voz, violão e guitarra) se apresenta com sua banda, composta por João Coiote (voz e violão), Lucio Dorfman (teclados), Pedro Porto (baixo), Vini Bondan (bateria), Luciano Granja (guitarra) e Renato Batista (trompete). O repertório inclui sucessos como “Desenho de Deus”, “Outra vida”, “Casinha” e “Ana lua”.
Serviço: Armandinho em Belo Horizonte
Data: 30 de maio (sábado)
Local: BeFly Hall - Avenida Nossa Sra. do Carmo, 230 - Savassi
Horários: abertura da casa às 20h | Show às 22h
Ingressos: bilheteria do BeFly Hall e site Sympla
Setores e valores:
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Front Stage: R$ 130 (meia-entrada); R$ 150 (solidário); R$ 260 (inteira)
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Cadeira Superior Ouro: R$ 120 (meia-entrada); R$ 140 (solidário); R$ 240 (inteira)
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Cadeira Superior Prata: R$ 100 (meia-entrada); R$ 120 (solidário); R$ 200 (inteira)
A meia-entrada é válida para estudantes, jovens de baixa renda, menores de 21 anos, idosos e PCD, mediante comprovação. O ingresso solidário oferece desconto com a doação de 1 kg de alimento não perecível (exceto sal e açúcar) na entrada do evento.
A classificação indicativa do show é de 18 anos.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.