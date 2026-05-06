Hayley Williams anuncia show extra em São Paulo; saiba como comprar

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Hayley Williams anunciou uma data extra para o “The Hayley Williams Show” em São Paulo. Após esgotar os ingressos para a apresentação do dia 12 de novembro, a artista fará um segundo show no dia 13 de novembro, também no Espaço Unimed.

A turnê é uma realização da 30e. A pré-venda para fãs da nova data começou em 4 de maio, ao meio-dia, com os mesmos códigos liberados anteriormente. A venda para o público geral abre no dia 6 de maio, às 10h, pelo site da Eventim.

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A nova fase da turnê reunirá músicas dos três álbuns solo da cantora, além de surpresas especiais. Anteriormente, Williams viajou com a turnê do seu álbum mais recente, “Ego Death At A Bachelorette Party” (2025), que teve todas as datas na América do Norte, Reino Unido e Europa esgotadas em segundos.

Vocalista da banda Paramore, Hayley Williams é cantora, compositora e musicista vencedora de três prêmios Grammy. A revista “Billboard” a classificou na 13ª posição da lista dos 50 Maiores Cantores de Rock de Todos os Tempos. Ela é citada como inspiração por artistas como Chappell Roan, Doechii e Billie Eilish, e já colaborou com nomes como Turnstile, Moses Sumney e Taylor Swift.

A carreira de Williams com o Paramore começou aos 16 anos, com o álbum “All We Know Is Falling” (2005). O sucesso veio com “Riot!” (2007) e o single “Misery Business”. O disco “Paramore” (2013) rendeu à banda o Grammy de “Best Rock Song” por “Ain’t It Fun”. O álbum mais recente, “This Is Why” (2023), conquistou dois prêmios Grammy, incluindo “Best Rock Album”.

Seu trabalho solo “Ego Death At A Bachelorette Party” foi indicado ao Grammy e ao Libera Awards. O álbum, lançado de forma independente pelo selo Post Atlantic Records, recebeu quatro indicações na 68ª edição do prêmio.

Serviço: Hayley Williams em São Paulo (Data Extra)

Data: 13 de novembro de 2026 (sexta-feira)

Local: Espaço Unimed - Rua Tagipuru, 795 - Barra Funda

Abertura da casa: 19h

Classificação etária: menores de 16 anos somente acompanhados dos pais ou responsável legal.

Setores e preços:

Pista : R$ 282,50 (meia) | R$ 565,00 (inteira)

Pista Premium : R$ 415,00 (meia) | R$ 830,00 (inteira)

Mezanino : R$ 472,50 (meia) | R$ 945,00 (inteira)

Camarote A/B: R$ 497,50 (meia) | R$ 995,00 (inteira)

Venda geral: 6 de maio, às 10h, em eventim.com.br/HayleyWilliams

Bilheteria oficial (6 de maio): Espaço Unimed - Rua Tagipuru, 795 - Barra Funda.

Bilheteria oficial (a partir de 7 de maio): Allianz Parque - Rua Palestra Itália, 200 – Portão A – Perdizes. Funciona de terça a sábado, das 10h às 17h.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.