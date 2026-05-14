5 destinos no Brasil para quem ama sentir um frio de verdade

Enquanto muitos brasileiros correm para tirar os casacos do armário reclamando das baixas temperaturas, outros veem na frente fria a oportunidade perfeita para uma viagem diferente. Se você faz parte do time que adora um clima gelado, com direito a lareira e boa gastronomia, saiba que o Brasil oferece destinos incríveis que vão muito além do clichê tropical.

Deixando de lado as praias, explore cidades serranas que se transformam nos meses de outono e inverno, oferecendo paisagens e experiências únicas. Para ajudar na escolha, preparamos uma lista com cinco lugares que são ideais para quem quer curtir o frio de verdade sem precisar sair do país.

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1. Gramado e Canela (RS)

A dupla da serra gaúcha é um clássico do inverno brasileiro. Inspirada na arquitetura europeia, a região oferece uma imersão completa na cultura do frio. Ruas charmosas, lojas de chocolate artesanal e restaurantes especializados em fondue criam o cenário ideal para uma escapada romântica ou em família. O Lago Negro em Gramado e a Catedral de Pedra em Canela são paradas obrigatórias.

2. São Joaquim (SC)

Conhecida como uma das cidades mais frias do Brasil, São Joaquim é o destino para quem sonha em ver neve. Localizada no topo da serra catarinense, a cidade é cercada por vinícolas que produzem vinhos de altitude e vastos pomares de maçã. As geadas frequentes pintam a paisagem de branco, garantindo um espetáculo visual nas manhãs de inverno.

3. Urubici (SC)

Vizinha de São Joaquim, Urubici combina frio intenso com ecoturismo de primeira. O Morro da Igreja, onde fica a famosa Pedra Furada, é um dos pontos mais altos e gelados do sul do país, registrando frequentemente temperaturas negativas. As cachoeiras que podem congelar em dias de frio extremo e os cânions impressionantes atraem aventureiros e amantes da natureza.

4. Monte Verde (MG)

Este distrito de Camanducaia, no sul de Minas Gerais, é um refúgio nas alturas da Serra da Mantiqueira. Com um clima alpino, Monte Verde oferece pousadas aconchegantes com lareira, trilhas com vistas espetaculares e uma gastronomia que mistura influências mineiras e europeias. É o destino perfeito para quem busca tranquilidade e contato com a natureza.

5. Campos do Jordão (SP)

Apelidada de “Suíça Brasileira”, Campos do Jordão está a 1.628 metros de altitude e ferve durante o inverno. O bairro de Capivari concentra bares, restaurantes e lojas sofisticadas, tornando-se o ponto de encontro de turistas de todo o Brasil. Além da agitação, o destino oferece passeios como o teleférico do Morro do Elefante e visitas ao Palácio Boa Vista, a residência de inverno do governador.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.