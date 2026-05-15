Repórter do SBT é atingida ao vivo por viatura da PM

Atropelada por um carro da Polícia Militar enquanto trabalhava, uma repórter do SBT Rio foi parar entre os temas de maior discussão nas redes sociais. Ela passa bem. Procurada por e-mail, a assessoria da PM ainda não se pronunciou.

Tudo aconteceu durante uma entrada ao vivo no jornal local na noite dessa quinta-feira (14/5). Júlia Cabrero transmitia informações na frente da 74ª DP de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, sobre o caso de um homem acusado de matar uma vizinha que havia se entregado às autoridades.

A viatura deu marcha à ré e acertou a profissional, que caiu no chão. Preocupada, a âncora do jornal perguntou três vezes se ela estava bem até receber um retorno positivo.





Procurada pela Folha de S.Paulo, Júlia diz que está bem e que tudo não passou de uma "fatalidade". "Está tudo bem, foi só um susto, não me machucou, não sinto nenhuma dor nem tenho roxos", afirma.

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"O policial veio falar comigo, todos foram queridos. Foi uma situação bem rápida, uma fatalidade que aconteceu, mas que não gerou nenhum tipo de problema. Não foi tão grave quanto a imagem sugere", destaca.