Mulher e filha de Pedro Bial sofrem assalto à mão armada

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A jornalista Maria Prata, mulher do apresentador Pedro Bial, usou as redes sociais nesta sexta-feira (23/1) para relatar um assalto à mão armada vivido ao lado da filha caçula, Dora, enquanto caminhavam por uma rua residencial no Bairro da Lapa, em São Paulo. Ela compartilhou um vídeo gravado por câmeras de segurança que mostra o momento em que mãe e filha são abordadas por um homem em uma motocicleta.

Segundo Maria, o crime aconteceu na quinta-feira (22/1), quando ela havia estacionado o carro e caminhava cerca de 20 metros até a casa de amigos. “Não estava com celular na mão. Não estava ‘dando bobeira’ num ‘lugar perigoso’”, escreveu. Ainda assim, o assaltante, armado e usando capacete e mochila de entregas, exigiu seus pertences.

No relato, a jornalista contou que entregou bolsa, cartões, celular e a aliança de casamento. O homem também exigiu a senha do telefone e chegou a apalpá-la para verificar se ela estava armada. Enquanto isso, Dora, de 6 anos, sem compreender a gravidade da situação, questionava a mãe. “Mamãe, por que você está tirando sua aliança?”, perguntou a menina.

“Dora não viu a arma, não entendeu o que estava acontecendo por um motivo óbvio: ela sequer sabe que isso acontece”, escreveu Maria. Após o assaltante fugir, mãe e filha entraram na casa para onde se dirigiam e foram acolhidas por amigos. Dora foi entregue ao pai, o apresentador Pedro Bial, que estava no local.

Maria contou que tentou poupar a filha do impacto emocional, mas que a situação acabou sendo processada pela criança ao longo do dia. “Ela chorou, ficou com medo, disse ‘quero ir pra casa, mamãe’. Passou o dia perguntando quem era aquele cara, por que ele queria o telefone, a senha, a aliança”, relatou.

A jornalista disse que teve dificuldades para dormir após o ocorrido. “São 4h da manhã, não consigo dormir. Minha cabeça é um replay sem fim de áudios e imagens de uma situação que ninguém deveria passar na vida”, escreveu.

Apesar do susto, Maria Prata afirmou que ela e a filha estão bem. “O pesadelo poderia ser outro. Um movimento errado e o desfecho poderia ser outro, como já foi com tanta gente”, refletiu. Em tom de desabafo, ela lamentou o contraste entre a experiência vivida e o período recente em família. “Passamos as férias dedicados a mostrar para nossas filhas o Brasil mais sensacional que há. Hoje, o pior do Brasil nos atropelou.”

Ao final, a jornalista agradeceu o apoio recebido e reforçou a mensagem de sobrevivência. “Em frente. Estamos vivas.”

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Maria Prata é casada com Pedro Bial desde 2015. O casal tem duas filhas: Laura, nascida em 2017, e Dora, de 2019.