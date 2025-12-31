Mart'nália é assaltada no Rio e tem carro, celular e figurino levados
Artista está bem e vai se apresentar no Réveillon de Copacabana. Assaltante teria reconhecido cantora e a cumprimentado durante abordagem
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mart'nália, que se apresenta na noite desta quarta-feira (31) no Réveillon de Copacabana, sofreu um assalto nessa madrugada.
A cantora estava em seu carro com o motorista, voltando da casa de amigos em Santa Teresa, por volta da 1h da manhã, quando foi abordada por assaltantes armados na rua Sacopã.
Segundo o jornal O Globo, os suspeitos levaram o carro da artista. No veículo, estava uma mala com roupas que ela usaria na apresentação desta noite.
Ainda de acordo com a publicação, um dos ladrões teria reconhecido a cantora e a cumprimentado, mas prosseguido com o assalto.
Mart'nália e o motorista passam bem e não foram feridos na ocorrência. A cantora avisou em suas redes sociais que teve o iPhone roubado.
O caso foi registrado na 15ª DP, na Gávea. A Polícia Civil do Rio de Janeiro foi procurada pela reportagem e informou que "diligências estão em andamento para apurar os fatos."
A cantora foi procurada via assessoria de imprensa, mas não retornou o contato até o momento.