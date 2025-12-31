Lista dos 100 filmes mais lucrativos conta com apenas 9 mulheres diretoras

Um levantamento da Universidade do Sul da Califórnia mostra que 2025 marcou um forte recuo na presença feminina na direção dos filmes de maior bilheteria nos Estados Unidos. O estudo chamou 2025 de um ano de "grande recessão para diretoras mulheres".

De acordo com o estudo, apenas nove mulheres estiveram à frente dos 100 títulos mais lucrativos do ano, o que representa 8,1% do total de diretores -uma queda em relação a 2024, quando o índice foi de 13,4%. O número é praticamente o mesmo registrado em 2008.

Entre os filmes dirigidos por mulheres estão "Uma sexta-feira mais louca ainda", de Nisha Ganatra; "Five nights at Freddy's 2", de Emma Tammi; "Elio", de Domee Shi e Madeline Sharafian; "Amores materialistas", de Celine Song; "Eu sei o que vocês fizeram no verão passado", de Jennifer Kaytin Robinson; "Guerreiras do k-pop", de Maggie Kang; "Família de aluguel", de Hikari; e "Hamnet", de Chloé Zhao.

Apenas 24 mulheres dirigiram mais de um filme entre os de maior bilheteria no período de 2007 a 2025. Dos 111 diretores em 2024, apenas três mulheres – Song, Zhao e Tammi – já haviam dirigido anteriormente um filme presente na amostra.

No recorte racial, 24,3% dos diretores dos filmes analisados em 2025 pertencem a grupos raciais sub-representados, índice semelhante ao do ano anterior e bem acima do observado no início da série histórica, em 2007. Já na interseção entre gênero e raça, mulheres não brancas representaram 5,4% do total – todas asiáticas –, sem registro de diretoras negras, latinas, indígenas ou do Oriente Médio e Norte da África entre os filmes de maior bilheteria.

A pesquisa também demonstra diferenças relevantes entre os estúdios. Ao longo de quase duas décadas, Universal Pictures e Walt Disney Studios aparecem como os que mais contrataram mulheres para a direção, enquanto Paramount, Warner Bros. e Lionsgate figuram entre os piores desempenhos. Em 2025, nenhum dos três teve mulheres dirigindo seus filmes mais lucrativos, em contraste com índices mais elevados observados em festivais, na televisão e em produções originais de plataformas de streaming.