Erika Januza confirma namoro com Arlindinho nas redes sociais

A atriz Erika Januza e o cantor Arlindinho aproveitaram o fim de 2025 para oficializar o namoro. Discreto até então, o casal passou a trocar declarações românticas nas redes sociais depois que o músico reorganizou a agenda de shows para surpreender a atriz mineira em Maracaípe, no litoral de Pernambuco, onde ela vai passar o Réveillon.

Os rumores de um romance entre os dois circulavam desde agosto, quando Erika foi vista ao lado de Arlindinho no velório do pai do cantor, o sambista Arlindo Cruz (1958-2025). Em outubro, eles também foram flagrados juntos no tradicional bar Beco do Rato, na Lapa, no Rio de Janeiro. Já no início de dezembro, durante o Prêmio Multishow 2025, Arlindinho afirmou que os dois estavam “se conhecendo” e vivendo uma fase “sem rótulos”.

A confirmação oficial veio por meio de uma publicação de Erika no Instagram. Na mensagem, a atriz definiu o encontro como um “presente no finalzinho do ano” enviado pelo destino. O cantor respondeu à declaração com palavras igualmente afetivas: “Vou cuidar de você como o que existe de mais precioso nesse mundo. Minha Preta, meu Diamante”.





O relacionamento recebeu apoio público de Babi Cruz, mãe de Arlindinho, que descreveu a união como uma forma de compensação depois de um ano difícil, marcado pela perda de Arlindo Cruz. Amigos famosos, como Cacau Protásio e Yuri Marçal, também celebraram o casal nos comentários das redes sociais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Erika Januza estava solteira desde julho, quando terminou o noivado com José Junior, fundador do AfroReggae. Arlindinho, por sua vez, havia se separado de Lillayne Pereira em março de 2025.

