Assine
overlay
Início Cultura
É O AMOR

Erika Januza confirma namoro com Arlindinho nas redes sociais

Casal confirmou o relacionamento após meses de rumores e trocou declarações nas redes sociais

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
31/12/2025 18:04

compartilhe

SIGA
x
A atriz Erika Januza abraçada com o cantor Arlindinho em uma praia de Pernambuco
No Instagram, Erika Januza definiu o encontro com Arlindinho como um 'presente no finalzinho do ano' crédito: Instagram/Reprodução

A atriz Erika Januza e o cantor Arlindinho aproveitaram o fim de 2025 para oficializar o namoro. Discreto até então, o casal passou a trocar declarações românticas nas redes sociais depois que o músico reorganizou a agenda de shows para surpreender a atriz mineira em Maracaípe, no litoral de Pernambuco, onde ela vai passar o Réveillon.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Os rumores de um romance entre os dois circulavam desde agosto, quando Erika foi vista ao lado de Arlindinho no velório do pai do cantor, o sambista Arlindo Cruz (1958-2025). Em outubro, eles também foram flagrados juntos no tradicional bar Beco do Rato, na Lapa, no Rio de Janeiro. Já no início de dezembro, durante o Prêmio Multishow 2025, Arlindinho afirmou que os dois estavam “se conhecendo” e vivendo uma fase “sem rótulos”.

A confirmação oficial veio por meio de uma publicação de Erika no Instagram. Na mensagem, a atriz definiu o encontro como um “presente no finalzinho do ano” enviado pelo destino. O cantor respondeu à declaração com palavras igualmente afetivas: “Vou cuidar de você como o que existe de mais precioso nesse mundo. Minha Preta, meu Diamante”.


O relacionamento recebeu apoio público de Babi Cruz, mãe de Arlindinho, que descreveu a união como uma forma de compensação depois de um ano difícil, marcado pela perda de Arlindo Cruz. Amigos famosos, como Cacau Protásio e Yuri Marçal, também celebraram o casal nos comentários das redes sociais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Erika Januza estava solteira desde julho, quando terminou o noivado com José Junior, fundador do AfroReggae. Arlindinho, por sua vez, havia se separado de Lillayne Pereira em março de 2025.

Tópicos relacionados:

atriz erika-januza relacionamento

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay