Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Cannes concede Palma de Ouro honorária a John Travolta

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
15/05/2026 15:14

compartilhe

SIGA

O Festival de Cannes entregou, nesta sexta-feira (15), uma Palma de Ouro honorária ao astro americano John Travolta, um reconhecimento que não havia sido anunciado e aconteceu antes da estreia de seu primeiro filme como diretor.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Meus filmes favoritos na vida sempre foram os ganhadores da Palma de Ouro. Não consigo acreditar, isto é mais que um Oscar", disse o intérprete de "Os Embalos de Sábado à Noite", "Grease: Nos Tempos da Brilhantina" e "Pulp Fiction: Tempo de Violência" ao receber o prêmio.

O ator de 72 anos apresentou "Propeller One-Way Night Coach", filme que será lançado este ano sobre um menino de 8 anos que embarca em um avião pela primeira vez para acompanhar sua mãe, uma atriz, rumo a Hollywood, em uma adaptação de um livro publicado pelo próprio intérprete em 1997.

No trajeto, o menino conhecerá viajantes surpreendentes e viverá uma série de aventuras sob o olhar das comissárias de bordo, uma delas interpretada por Ella Bleu Travolta, filha do ator.

"Este é o projeto da minha vida. E todas as pessoas que apareceram no filme estão sentadas na plateia, aqui mesmo: minha família. E é por isso que este filme existe e, na verdade, é por isso que eu existo como artista: por essas pessoas que estão aqui", declarou Travolta sobre sua estreia na direção.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

adm-es/ahg/lm/mvv

Tópicos relacionados:

cannes2026 cinema eua franca gente

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay