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Virginia nega provocação racista a Vini Jr. por vídeo beijando macaco

Influenciadora visitou zoológico em Dubai e fez publicação elogiando a "pegada" do animal, mas internautas interpretaram como ofensa ao jogador

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JJ
Joubert Júnior
JJ
Joubert Júnior
Repórter
20/05/2026 14:45

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Virginia Fonseca responde acusação de racismo contra Vini Jr: ‘Jamais faria’
Em viagem a Dubai, Virginia visitou zoológico e divulgou imagem de beijo em macaco crédito: Tupi

Virginia Fonseca nega que vídeo em zoológico com macaco tenha sido uma provocação racista ao ex-namorado Vini Jr. A influenciadora publicou vídeos nas redes sociais rejeitando a acusação e afirmou que a interpretação nunca passou pela sua cabeça.

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"Jamais, em hipótese alguma, faria algo para humilhar ou ofender ele. Nunca, isso não faz parte do meu caráter", declarou, lembrando que os dois tiveram "uma relação de sete meses muito linda".

Apoio contra o racismo

Ela reconheceu que o momento da publicação foi inadequado, mas rejeitou a leitura feita pelo público. "Entendo que o momento que postei não foi propício, as pessoas levaram para outro lado. Mas nunca passou pela minha cabeça que fariam essa comparação ridícula", disse.

A influenciadora também declarou apoio ao jogador e afirmou que vai continuar ao lado dele na luta contra o racismo. "Estou junto com o Vini, ele é maravilhoso e não merece passar por isso", afirmou.

A equipe de Virginia foi além e publicou uma nota em que coloca a responsabilidade em quem fez a associação. "O problema não é o vídeo, nem a visita ao zoológico. O problema é o pensamento de quem associa um conteúdo típico de um turista ao racismo", diz o texto, compartilhado pela influenciadora nos stories.

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A nota ainda afirma que a equipe não aceita a vinculação de sua imagem ao racismo e classifica quem dissemina esse tipo de leitura como "o lado problemático da história".

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