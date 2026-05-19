'Bate no peito': ouça música oficial da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026
Faixa 'Bate no Peito' une Ludmilla, Zeca Pagodinho e João Gomes; canção mistura funk, samba e piseiro para embalar a torcida no mundial
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“Bate no Peito” é o novo single oficial da campanha da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. A faixa é produzida por Papatinho, com participação de Ludmilla, João Gomes, Zeca Pagodinho, Samuel Rosa e Veigh.
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A colaboração conecta referências do funk, rap, samba, pop e piseiro para celebrar a paixão do brasileiro pelo futebol e o clima de torcida do mundial.
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A produção é de Papatinho, com coprodução de Bernardo Massot. A campanha foi desenvolvida para fortalecer a conexão entre a Seleção Brasileira e seus torcedores por meio da música e da cultura popular.
Além de ser usada na campanha institucional da CBF, “Bate no Peito” será utilizada oficialmente pela FIFA. A faixa representará a Seleção Brasileira em diferentes momentos, como:
Entrada dos jogadores em campo;
Celebrações de gols;
Ativações relacionadas aos jogos.
“Foi muito especial participar de um projeto desse tamanho. Futebol e música fazem parte da nossa identidade como brasileiro, então poder produzir uma faixa pra Seleção, ainda mais ao lado de artistas tão importantes, é algo que me deixa muito feliz”, declarou Papatinho.
O produtor explicou que a intenção era criar uma canção que transmitisse energia e união. “A ideia era criar uma música que passasse energia, união e esse sentimento que a Copa desperta na gente”, comentou.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.