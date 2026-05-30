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Governo lança plataforma gratuita para assistir séries e filmes brasileiros

Tela Brasil estreia neste sábado (30/5) com mais de 560 obras do audiovisual nacional, entre clássicos, documentários e séries

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30/05/2026 14:27 - atualizado em 30/05/2026 20:21

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Tela Brasil estreia neste sábado (30/5) com filmes, séries e documentários de diferentes períodos da produção audiovisual nacional
Tela Brasil estreia neste sábado (30/5) com filmes, séries e documentários de diferentes períodos da produção audiovisual nacional crédito: Tela Brasil

A plataforma Tela Brasil, novo serviço público de streaming dedicado exclusivamente ao audiovisual brasileiro, será lançada neste sábado (30/5) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pela ministra da Cultura, Margareth Menezes, durante o Rio2C, no Rio de Janeiro. 

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A iniciativa é totalmente gratuita e foi desenvolvida pelo Ministério da Cultura em parceria com a Universidade Federal de Alagoas (UFAL). 

A proposta é ampliar o acesso da população à produção audiovisual nacional por meio de uma plataforma de vídeo sob demanda integrada ao Gov.br. Em sua fase inicial, o serviço estará disponível apenas na versão web, com previsão de lançamento dos aplicativos para iOS e Android nas semanas seguintes.

O catálogo de estreia reúne mais de 560 obras, entre curtas, médias e longas-metragens, séries e documentários. A seleção inclui clássicos do cinema brasileiro, filmes indicados ao Oscar e produções contemporâneas, contemplando diferentes regiões, períodos e estilos da cinematografia nacional.

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A plataforma também incorpora recursos de acessibilidade, como audiodescrição, legendagem descritiva e tradução em Libras. 

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"Deus e o Diabo na Terra do Sol" (1964), de Glauber Rocha, "Xica da Silva" (1976), de Cacá Diegues, e "A Hora da Estrela" (1985), de Suzana Amaral, "O Que é Isso, Companheiro"? (1997), de Bruno Barreto, Qual Queijo Você Quer?" (2011), de Cíntia Domit Bittar, "Refavela 40" (2019), de Mini Kerti, Qual queijo você quer?" (2011), de Cíntia Domit Bittar e tantos outros.

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