BH: cultura nerd agita Praça da Liberdade com cosplay e jogos

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Cosplay, jogos, quadrinhos, animações e oficinas vão projetar os fãs da cultura geek com a 9ª edição do evento “O Museu é Nerd”, neste sábado (30/05) e domingo (31/05), no MM Gerdau – Museu das Minas e do Metal, em Belo Horizonte.

As atividades ocorrem sábado, das 10h às 20h, e no domingo (31), das 10h às 19h, na Praça da Liberdade.

Promovida em parceria com a 8ª edição da CDQCON: Feira de Quadrinhos, uma iniciativa da Casa dos Quadrinhos, a ação celebra o Mês do Orgulho Nerd.

O encontro é direcionado a fãs da cultura geek e curiosos de todas as idades, que encontram no local uma programação gratuita composta por oficinas, debates e atrações interativas sobre jogos e literatura gráfica, consolidando-se como uma das maiores referências do setor na capital mineira.

O impacto da iniciativa reverbera de forma imediata na comunidade cultural e no segmento geek da Região Metropolitana de Belo Horizonte, além de alcançar relevância estadual ao projetar a produção artística de Minas Gerais.

O evento funciona como uma vitrine para a cadeia produtiva local de economia criativa, mobilizando desenhistas, desenvolvedores de jogos e roteiristas mineiros.

Ao ocupar um dos principais museus do Circuito Liberdade, a programação democratiza o acesso ao conhecimento tecnológico e visual, atraindo visitantes e fortalecendo o turismo cultural no município.

O desenvolvimento do projeto é fruto de uma articulação interinstitucional que reúne diversos setores da sociedade civil e acadêmica.

Quem vai participar?

Além dos organizadores principais, a iniciativa conta com o suporte e a cooperação da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas), Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais, Instituto Ecobolsa Brasil, Garagem Nerd, Ludo Café e XPPen.

Essa rede de colaboração foi estruturada para integrar o patrimônio histórico e a educação formal ao universo do entretenimento digital e analógico, demonstrando o potencial dos espaços museológicos como centros dinâmicos de convivência comunitária.

Neste sábado, a Praça de Convivência e o Ateliê Educativo do museu concentram experiências práticas e interativas voltadas ao público infanto-juvenil e adulto.

Durante todo o dia, os visitantes contam com áreas dedicadas a sessões de RPG, jogos de tabuleiro e de cartas, organizadas por grupos como Ludocafé, Garagem do Nerd, Carline Estúdio de Jogos, Oficina do Playtest BH e o projeto Tabuleiro Acessível, além do próprio educativo da instituição.

Simultaneamente, o Espaço Jogos Digitais, operado pela PUC Minas em conjunto com o Motolov Studio, oferece experimentação eletrônica, enquanto o Auditório Bateia sedia oficinas técnicas de animação para crianças, painéis sobre quadrinhos independentes no estado e uma aula mestra conduzida pela especialista Tânia Anaya.

As atividades programadas para o domingo mantêm a oferta de jogos de mesa e simuladores digitais, agregando manifestações performáticas e de avaliação profissional ao roteiro.

O MM Gerdau recebe o tradicional desfile de cosplays na parte da manhã, seguido por uma sessão de modelo vivo com os artistas Rayara Eckhardt e Ricardo Tokumoto.

No aspecto de formação e desenvolvimento de mercado, o Auditório Bateia acolhe a banca "Abraço do Tamanduá" para avaliação de projetos editoriais inéditos, além de debates que abordam as conexões entre ilustração e produções audiovisuais de longa-metragem no território mineiro.

A formação atual do encontro foi concebida para descentralizar o aprendizado de técnicas visuais e promover a inclusão de pessoas com deficiência no universo dos jogos, conforme evidenciado pela participação de coletivos de acessibilidade.

Ao unir as trajetórias históricas da feira de quadrinhos e do festival nerd, os organizadores criaram um ecossistema que estimula o consumo de literatura nacional e o surgimento de novos talentos nas artes gráficas.

PROGRAMAÇÃO

30 de maio | sábado | 10h às 20h

10h às 17h

Área de Jogos | Área de RPG, Board Games e Card Games | Ludocafé / Garagem do Nerd / Educativo MM Gerdau / Carline Estúdio de Jogos / Oficina do Playtest BH / Tabuleiro Acessível

Local: Praça de Convivência

10h às 17h

Espaço Jogos Digitais – PUC Minas + Motolov Studio

Local: Ateliê Educativo

11h às 12h

Oficina “Técnicas Básicas de Animação para Crianças” (CDQCON)

Local: Auditório Bateia

14h às 15h

Bate-papo “Quadrinhos Independentes Mineiros” (CDQCON)

Local: Auditório Bateia

16h às 17h

Oficina “Criação de Personagem” (CDQCON)

Local: Auditório Bateia

18h às 20h

Masterclass com Tânia Anaya (CDQCON)

Local: Auditório Bateia



31 de maio | domingo | 10h às 19h

10h às 17h

Área de Jogos | Área de RPG, Board Games e Card Games | Ludocafé / Garagem do Nerd / Educativo MM Gerdau / Carline Estúdio de Jogos / Oficina do Playtest BH

Local: Praça de Convivência

10h às 17h

Espaço Jogos Digitais – PUC Minas + Motolov Studio

Local: Ateliê Educativo

11h às 13h

Desfile de Cosplays

Local: MM Gerdau

11h às 12h

Oficina “Produção de Flipbooks” (CDQCON)

Local: Auditório Bateia

14h às 15h

“Abraço do Tamanduá” – Banca de Avaliação de Projetos Editoriais (CDQCON)

Local: Auditório Bateia

16h às 17h

Bate-papo “Quadrinhos e Animação – Andando Lado a Lado” (CDQCON)

Local: Auditório Bateia

16h às 17h

Sessão de Modelo Vivo com Cosplay – Rayara Eckhardt e Ricardo Tokumoto (CDQCON)

Local: Praça de Convivência

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18h às 19h

Bate-papo “Fazendo Longa de Animação em Minas Gerais” (CDQCON)

Local: Auditório Bateia