Feira de Quadrinhos cresce e se espalha pela Praça da Liberdade

A 8ª edição da CDQCON – feira organizada pela Casa dos Quadrinhos – será realizada neste fim de semana, com espaço ampliado.

Além do anexo da Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais, onde o evento é tradicionalmente realizado, haverá programação também no MM Gerdau – Museu das Minas e do Metal, no CCBB-BH e no Espaço do Conhecimento UFMG, todos integrantes do Circuito Cultural Liberdade.



A expansão ocorre porque, desde 2025, a Casa dos Quadrinhos integra o conjunto de equipamentos culturais. Com novos espaços, a programação voltada ao universo geek e aos quadrinhos independentes também cresce.

O evento reúne obras de mais de 80 artistas brasileiros, além de oficinas, bate-papos, jogos, mesas de RPG, apresentações de cosplay e lançamentos.



O Corredor dos Artistas, onde os convidados expõem suas obras e conversam com o público, segue na Biblioteca, enquanto as atividades formativas serão realizadas no MM Gerdau.

Já o CCBB-BH recebe a exibição de três longas-metragens de animação e a fachada digital do Espaço do Conhecimento UFMG terá mostra de curtas da homenageada – a cineasta Tania Anaya.



A feira deste ano buscou aproximar os quadrinhos de outras linguagens artísticas, segundo o curador Fabrício Martins. “A gente conversou bastante sobre como apresentar para o público de Belo Horizonte o modo como as histórias em quadrinhos se relacionam com outras linguagens artísticas. E a animação rapidamente entrou na pauta, porque toca muito as pessoas”, afirma.



A homenagem a Tania também visa destacar artistas mineiros pouco conhecidos pelo grande público. “A gente tem grandíssimos artistas aqui que estão produzindo, que têm trabalhos muito legais, premiados no mundo inteiro, mas ainda não têm o reconhecimento que merecem”, afirma.



A cineasta é formada em artes plásticas pela Escola de Belas Artes da UFMG e em cinema de animação pelo Núcleo de Cinema de Animação de MG. Em 2025, lançou “Nimuendajú”, primeiro longa-metragem mineiro de animação dirigido por uma mulher, que conta a história do etnólogo alemão Curt Nimuendajú (1883-1945), dedicado ao estudo de culturas indígenas brasileiras.



Processo longo

O filme, que levou 13 anos para ser concluído, estreou no Festival de Annecy, na França, principal evento mundial dedicado à animação. “Animação já é mais demorada que qualquer projeto live-action porque é quadro a quadro. Só que o orçamento é igual para fazer uma coisa que é mais cara e demora mais tempo”, conta Tania.



Ela lembra que a paralisação de editais culturais durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro afetou diretamente a produção. “O filme teve que parar. Só conseguimos continuar porque fizemos uma parceria com o Peru”, comenta a cineasta.



Nesses anos, a artista também trabalhou no longa “O filho da puta”, com estreia prevista para o mês que vem em Annecy, e na série de animação stop-motion “Palmeiras do alto”.

Na CDQCON, “Nimuendajú” será exibido neste sábado (30/5), no CCBB-BH, seguido de uma masterclass da diretora no MM Gerdau. “Vou levar materiais do processo de produção, fotos, artes do filme e mostrar detalhes de como cada etapa foi feita”, conta.



Além da homenagem a Tania, o evento conta com 50% de participação feminina entre os artistas convidados. Para Fabrício, isso reflete uma transformação do mercado de quadrinhos independentes.

“Quem está produzindo de forma consistente e com qualidade no Brasil são as mulheres. Hoje vemos quadrinhos que conversam sobre relacionamento, saúde mental e ansiedades inerentes ao mundo moderno. Essa variedade de pessoas, gêneros e identidades produzindo quadrinhos está trazendo riqueza para os leitores”, diz o curador.



CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

Sexta (29/5)

• 15h30: Bate-papo “Força da animação mineira” - Auditório Bateia do MM Gerdau



• 17h: Sessão de “Chef Jack: O cozinheiro aventureiro”, de Guilherme Fiúza Zenha - Teatro 2 do CCBB-BH

Sábado (30/5)

• 11h: Oficina “Técnicas básicas de animação para crianças” - Auditório Bateia do MM Gerdau



• 14h: Bate-papo “Quadrinhos independentes mineiros” - Auditório Bateia do MM Gerdau



• 16h: Oficina “Criação de personagem” - Auditório Bateia do MM Gerdau



• 16h: Sessão de “Nimuendajú”, de Tania Anaya - Teatro 2 do CCBB-BH



• 18h: Masterclass com Tania Anaya - Auditório Bateia do MM Gerdau

Domingo (31/5)

• 11h: Oficina “Produção de flipbooks” - Auditório Bateia do MM Gerdau



• 14h: Sessão de “Placa mãe”, de Igor Bastos - Teatro 2 do CCBB-BH



• 16h: Bate-papo “Quadrinhos e animação - andando lado a lado” - Auditório Bateia do MM Gerdau



• 18h: Bate-papo “Fazendo longa de animação em MG” - Auditório Bateia do MM Gerdau



8ª CDQCON: FEIRA DE QUADRINHOS

Nesta sexta (29/5), das 10h às 20h; sábado (30/5), das 10h às 21h; e domingo (31/5), das 10h às 20h. No anexo da Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais (Rua da Bahia, 1.889, Funcionários), no MM Gerdau – Museu das Minas e do Metal (Praça da Liberdade, 680, Funcionários), no CCBB BH (Praça da Liberdade, 450, Funcionários) e no Espaço do Conhecimento UFMG (Praça da Liberdade, 700, Funcionários). Programação completa no Instagram @cdqcon. Entrada franca

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*Estagiária sob supervisão da editora Silvana Arantes