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ANIMAÇÃO

Bad Bunny será uma fatia de pizza em 'Toy story 5'; saiba tudo

Astro porto-riquenho dublará um brinquedo esquecido na nova animação da Pixar; conheça detalhes da trama e o elenco estelar da sequência

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
27/05/2026 17:50 - atualizado em 27/05/2026 17:51

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Bad Bunny será uma fatia de pizza em 'Toy story 5'; saiba tudo
Bad Bunny, que agora dubla personagem em &quot;Toy Story 5&quot;, em uma de suas apresentações musicais. crédito: Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

O astro porto-riquenho Bad Bunny foi anunciado pela Disney como parte do elenco de "Toy story 5".

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Benito dublará o personagem Pizza with Sunglasses, ou “Pizza de Óculos Escuros”. O brinquedo esquecido é descrito como “descolado e misterioso sem esforço” e integra um grupo que vive em um galpão abandonado.

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Além de Bad Bunny, o ator Alan Cumming, de "The good wife", também estará na animação. Ele interpretará Evil Bullseye, a contraparte maligna de Bullseye, o cavalo fiel de Woody e Jessie.

O elenco original da franquia retorna, incluindo Tom Hanks como o caubói Woody, Tim Allen como Buzz Lightyear e Joan Cusack como Jessie. Ernie Hudson assumirá a voz de Combat Carl, substituindo Carl Weathers, que faleceu em fevereiro de 2024.

Outros nomes confirmados na dublagem são Conan O’Brien, Craig Robinson, Shelby Rabara, Mykal-Michelle Harris e Scarlett Spears.

Brinquedo encontra Tecnologia

A trama de "Toy Story 5" mostrará Woody, Buzz, Jessie e seus amigos enfrentando uma grande perturbação no mundo das brincadeiras: um tablet chamado Lilypad, dublado por Greta Lee.

A estreia do filme está prevista para 18 de junho no Brasil. A direção é do vencedor do Oscar Andrew Stanton ao lado de Kenna Harris. Randy Newman retorna para compor a trilha sonora.

A escalação dá continuidade à carreira de Bad Bunny no cinema. Em 2022, ele interpretou Wolf no filme "Bullet train", com Brad Pitt. Recentemente, apareceu como Colorado em "Ladrões" (2025), ao lado de Austin Butler, Regina King e Zoë Kravitz. Também foi anunciado que o artista participará do filme "Porto Rico", sobre o revolucionário José Maldonado Román.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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