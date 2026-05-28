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CINEMA

Confira o novo visual de Wagner Moura para o filme com Kristen Stewart

A mudança estética gerou repercussão imediata entre os fãs, que celebraram o 'molho brasileiro' do astro

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JJ
Joubert Júnior
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Repórter
28/05/2026 15:11 - atualizado em 28/05/2026 15:11

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Wagner Moura surge com novo visual para filme com Kristen Stewart
Wagner Moura ostenta cabelos curtos e apenas um bigode nas gravações de 'Flesh of the gods' crédito: Tupi

Rádio Tupi

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O ator Wagner Moura chamou atenção nas redes sociais ao surgir com uma caracterização inédita para seu próximo projeto internacional. Dividindo a tela com Kristen Stewart, o artista ostenta cabelos curtos e apenas um bigode nas gravações de "Flesh of the gods". A mudança estética gerou repercussão imediata entre os fãs, que celebraram o "molho brasileiro" do astro.

O registro dos bastidores foi compartilhado no Instagram pelo operador de câmera Rachid Talidi. Essa nova aparência representa o passo seguinte na carreira do ator logo após sua participação no longa "O agente secreto".

Novo look de Wagner Moura para 'Flesh of the gods' viraliza na web. Foto: Reprodução

Na história ambientada na Los Angeles da década de 1980, o personagem Raoul (Moura) vive um relacionamento com Alex (Stewart). A dinâmica do casal sofre uma reviravolta ao cruzarem com uma figura enigmática conhecida como Sem Nome.

O encontro com a mulher e seu grupo festivo arrasta os protagonistas para um cenário de violência, emoções extremas e hedonismo.

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A equipe responsável pelo filme ainda não divulgou uma previsão para a estreia.

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