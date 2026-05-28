Bruna Lucchesi faz show de lançamento de "Bandoleira" no Estúdio Central
Cantora curitibana apresenta nesta sexta-feira (29/5) disco que une literatura, memórias da vida no campo e sonoridade folk
compartilheSIGA
A curitibana Bruna Lucchesi desembarca em Belo Horizonte nesta sexta-feira (29/5) para o show de lançamento de seu trabalho mais recente, o disco “Bandoleira”. A apresentação acontece às 19h, no Estúdio Central, no Bairro Serra.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
No palco, Bruna será acompanhada pela norte-americana Sissy Dinkle, que toca guitarra barítono e participa dos vocais. As duas se conheceram há mais de 10 anos, durante o mestrado na Berklee College of Music, em Valência, na Espanha.
- 'Natal amargo', a nova autoficção de Pedro Almodóvar, estreia em BH
- Violonista Pedro Ruiz lança o primeiro disco aos 68 anos, com show em BH
O show também contará com participações das mineiras Julia Branco e Juliana Perdigão, com quem mantem o projeto Tudo a Ver, banda dedicada a poemas musicados. Esta será a segunda passagem da artista por Belo Horizonte. Em 2024, ela esteve na cidade para uma apresentação ao lado de Julia Branco, no Clube de Jazz do Café com Letras.
“É um trabalho que nasceu na estrada, enquanto eu estava circulando com o meu disco anterior, que é o trabalho no qual eu fiz a obra do Paulo Leminski, que me apresentou muito para esse universo comum entre a música e a literatura. Eu tive a alegria de conhecer muitos autores incríveis e muitas pessoas interessadas justamente nessa ponte, que é a palavra no livro para a palavra na música”, detalha Bruna.
Leia Mais
Entre as faixas do disco, há letras autorais e poemas musicados pela cantora. Um dos textos presentes em “Bandoleira” foi escrito por Felipe Branco. “É um texto que o Felipe Branco fez meio sob encomenda para mim”, conta sobre "Distrito maravilha".
Com sonoridade calcada no violão, Bruna define o trabalho como “folk com um gostinho de Brasil”. “É meio inevitável vir com as minhas referências também, que passam bastante pela Tropicália, uma Gal Costa do final dos anos 1960”, diz.
Entre o campo e os cavalos
“Esse disco traz essa temática do campo, dos cavalos, que são elementos que atravessam a história da minha vida. O meu pai é agrônomo, então eu passei a minha infância indo com ele visitar fazendas e aprendendo muito sobre o cultivo da terra e o cuidado com os animais”, relata.
Segundo a artista, o álbum também propõe reflexões sobre temas contemporâneos, como distribuição de terra, distribuição de renda e crise climática.
“É um tema que eu trago à tona como um questionamento. Como produzir numa terra? Como respeitar a terra? Como valorizar o cuidado e quem faz isso com as próprias mãos? Pensar nesse processo de uma forma mais artesanal”, afirma.
BRUNA LUCCHESI
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Show sexta-feira (29/5), às 19h, no Estúdio Central (R. Pouso Alto, 252 – Bloco B). Ingressos antecipados a R$ 30 no Shotgun e R$ 40 na porta.