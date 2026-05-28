MÚSICA

Bruna Lucchesi faz show de lançamento de "Bandoleira" no Estúdio Central

Cantora curitibana apresenta nesta sexta-feira (29/5) disco que une literatura, memórias da vida no campo e sonoridade folk

Gabriela Matina
Repórter
Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.
28/05/2026 17:47

Bruna Lucchesi retorna a Belo Horizonte para lançar álbum inspirado pela estrada
Bruna Lucchesi retorna a Belo Horizonte e show nesta sexta (29/5) contará com participações das mineiras Julia Branco e Juliana Perdigão crédito: Camilla Loreta/Divulgação

A curitibana Bruna Lucchesi desembarca em Belo Horizonte nesta sexta-feira (29/5) para o show de lançamento de seu trabalho mais recente, o disco “Bandoleira”. A apresentação acontece às 19h, no Estúdio Central, no Bairro Serra.

No palco, Bruna será acompanhada pela norte-americana Sissy Dinkle, que toca guitarra barítono e participa dos vocais. As duas se conheceram há mais de 10 anos, durante o mestrado na Berklee College of Music, em Valência, na Espanha.

O show também contará com participações das mineiras Julia Branco e Juliana Perdigão, com quem mantem o projeto Tudo a Ver, banda dedicada a poemas musicados. Esta será a segunda passagem da artista por Belo Horizonte. Em 2024, ela esteve na cidade para uma apresentação ao lado de Julia Branco, no Clube de Jazz do Café com Letras.

“É um trabalho que nasceu na estrada, enquanto eu estava circulando com o meu disco anterior, que é o trabalho no qual eu fiz a obra do Paulo Leminski, que me apresentou muito para esse universo comum entre a música e a literatura. Eu tive a alegria de conhecer muitos autores incríveis e muitas pessoas interessadas justamente nessa ponte, que é a palavra no livro para a palavra na música”, detalha Bruna.

Entre as faixas do disco, há letras autorais e poemas musicados pela cantora. Um dos textos presentes em “Bandoleira” foi escrito por Felipe Branco. “É um texto que o Felipe Branco fez meio sob encomenda para mim”, conta sobre "Distrito maravilha".

Com sonoridade calcada no violão, Bruna define o trabalho como “folk com um gostinho de Brasil”. “É meio inevitável vir com as minhas referências também, que passam bastante pela Tropicália, uma Gal Costa do final dos anos 1960”, diz.

Entre o campo e os cavalos

“Esse disco traz essa temática do campo, dos cavalos, que são elementos que atravessam a história da minha vida. O meu pai é agrônomo, então eu passei a minha infância indo com ele visitar fazendas e aprendendo muito sobre o cultivo da terra e o cuidado com os animais”, relata.

Segundo a artista, o álbum também propõe reflexões sobre temas contemporâneos, como distribuição de terra, distribuição de renda e crise climática.

“É um tema que eu trago à tona como um questionamento. Como produzir numa terra? Como respeitar a terra? Como valorizar o cuidado e quem faz isso com as próprias mãos? Pensar nesse processo de uma forma mais artesanal”, afirma.

Show sexta-feira (29/5), às 19h, no Estúdio Central (R. Pouso Alto, 252 – Bloco B). Ingressos antecipados a R$ 30 no Shotgun e R$ 40 na porta. 

