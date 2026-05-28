Luana Piovani chama Tiago Leifert de 'imbecil'

Luana Piovani usou as redes sociais para xingar Tiago Leifert após o jornalista e narrador do SBT apontar machismo em quem critica o novo quadro de Virginia Fonseca para a Copa do Mundo.

No Domingão com Huck, a influenciadora mostrará os bastidores do Mundial, movimentação dos torcedores, atrações turísticas das cidades-sede, além de curiosidades e situações inusitadas ao redor dos jogos.

Em seu perfil, Luana compartilhou vídeo com as falas de Leifert. "Ela vai fazer entretenimento, frufu, culinária e o entorno do estádio. Ela é uma repórter especial do Domingão com Huck, como o Padre Fábio de Melo já foi", disse ela.

"Esse cara é um imbecil total. Ele já desocupou? Achei que ele estivesse ocupado ainda. Deem um gato para ele", ironizou Luana.

Na quarta-feira (27/5), Virginia Fonseca mostrou que estava em reunião por vídeo com Luciano Huck para alinhar detalhes do quadro especial.

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Ela também deverá acompanhar a seleção brasileira durante o torneio e produzir conteúdos sobre a experiência dos fãs fora das arenas, incluindo passeios, gastronomia, compras e os chamados "perrengues" de viagem.