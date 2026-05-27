Gil do Vigor critica 'irresponsabilidade' de Virginia Fonseca

Gil do Vigor criticou vídeo de Virginia Fonseca com macaco e apontou "irresponsabilidade" da influenciadora. O ex-BBB usou o programa "Papo de Segunda", do GNT, exibido na última segunda-feira (25/5), para questionar a postura de influenciadores digitais diante de conteúdos que podem reforçar o racismo.

O economista destacou o alcance da criadora de conteúdo para embasar sua crítica. "A gente tá falando de Virginia, que foi eleita a pessoa mais influente no Brasil recentemente, e não tem como não falar da influência que ela tem e o público que ela atinge", disse. Para Gil, esse protagonismo impõe obrigações:

"É preciso ter letramento racial, porque se o seu conteúdo fere alguém, é sua responsabilidade".



Virgínia posta vídeo beijando macaco em zoológico de Dubai: Que pegada foi essaaaa. pic.twitter.com/SZTTYpWLde

— QG do POP (@QGdoPOP) May 19, 2026

Vídeo gravado em Dubai

O episódio que motivou o debate ocorreu na noite de 19 de janeiro, quando Virginia publicou imagens de uma visita a um zoológico em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. No vídeo, ela aparece beijando um macaco. O conteúdo viralizou rapidamente, e parte dos usuários interpretou a publicação como uma indireta ao ex-namorado, o jogador Vinícius Júnior.

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Gil rejeitou qualquer justificativa para o episódio. "Não dá para passar pano para irresponsabilidade", afirmou, defendendo que influenciadores de grande alcance precisam de "todo um estudo, uma preparação antirracista" antes de publicar conteúdo nas redes sociais.