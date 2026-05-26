Pedro Bial revela qual foi a pior entrevista de sua carreira
'Foi um desastre, um desastre, me chicoteio até hoje. Sabe quando você tem uma lembrança traumática?', contou o jornalista ao podcast de Rita Lobo
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pedro Bial, de 68 anos, afirmou que guarda até hoje a lembrança de uma entrevista que considera a pior de sua carreira. O jornalista contou que ficou nervoso ao entrevistar Tom Jobim, em 1985, e acabou fazendo uma pergunta que não foi bem recebida pelo compositor.
A gafe aconteceu durante uma conversa no Catetinho, no Distrito Federal, local que inspirou a música "Água de beber". Ao tentar fazer referência à canção, Bial perguntou: "E aí, Tom? Foi água de beber?". Segundo o apresentador, Jobim não gostou da abordagem. "Não aguento mais falar de 'Água de Beber'. Eu enchi o saco", respondeu o músico.
Bial relembrou o episódio em entrevista a Rita Lobo e disse que ainda sente vergonha do momento. "Foi um desastre, um desastre, me chicoteio até hoje. Sabe quando você tem uma lembrança traumática?", afirmou. "Nunca tinha contado essa história, de tanta vergonha que me dá."
Décadas depois, o jornalista diz viver uma espécie de reencontro com Tom Jobim. Ele dirige uma série documental sobre o compositor, que deve ficar pronta até o fim do ano. "Estou tendo a alegria de dormir, acordar, comer, beber. Eu passo dias e noites só com o Tom Jobim. Vida, obra, música. Estou absolutamente apaixonado", disse.