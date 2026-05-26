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Plataforma demite Galvão Bueno após queixas de espectadores

Amazon cita críticas em redes sociais e decide romper contrato com locutor, que iria até 2027, para narração de jogos pelo Prime Video

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JJ
Joubert Júnior
JJ
Joubert Júnior
Repórter
26/05/2026 16:19

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Emissora decide demitir Galvão Bueno após queda de qualidade em transmissões
Galvão Bueno narraria jogos pelo Prime Video até 2027, segundo contrato firmado com a Amazon crédito: Tupi

A Amazon decidiu encerrar antecipadamente o contrato com o narrador Galvão Bueno, que era a principal voz das transmissões esportivas do Prime Video. O acordo, firmado originalmente no fim de 2024 e anunciado no início de 2025, deveria seguir vigente até dezembro de 2027. A informação é da Folha de S.Paulo.

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A interrupção do vínculo foi motivada por questionamentos técnicos e pela recepção do público. A plataforma justificou a rescisão citando as críticas registradas em redes sociais sobre o desempenho do locutor em torneios como o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil.

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Representantes jurídicos da empresa e do comunicador já iniciaram as tratativas para definir o valor da multa rescisória. Como a quebra partiu da gigante do streaming, a Amazon pode ser obrigada a pagar uma compensação financeira.

Caso não haja acordo amigável entre as partes sobre as cifras envolvidas, a disputa deve ser resolvida judicialmente. A rescisão encerra a trajetória do veterano no comando das transmissões ao vivo da plataforma.

A notificação oficial sobre o distrato foi entregue à equipe do narrador na última sexta-feira (22/5). Galvão Bueno, no entanto, permanece hospitalizado em São Paulo para recuperação de uma cirurgia realizada no sábado (23/5).

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Até o momento, nem a assessoria do profissional nem a empresa de tecnologia se manifestaram oficialmente sobre o encerramento da parceria.

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