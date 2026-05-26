Plataforma demite Galvão Bueno após queixas de espectadores

A Amazon decidiu encerrar antecipadamente o contrato com o narrador Galvão Bueno, que era a principal voz das transmissões esportivas do Prime Video. O acordo, firmado originalmente no fim de 2024 e anunciado no início de 2025, deveria seguir vigente até dezembro de 2027. A informação é da Folha de S.Paulo.

A interrupção do vínculo foi motivada por questionamentos técnicos e pela recepção do público. A plataforma justificou a rescisão citando as críticas registradas em redes sociais sobre o desempenho do locutor em torneios como o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil.

Representantes jurídicos da empresa e do comunicador já iniciaram as tratativas para definir o valor da multa rescisória. Como a quebra partiu da gigante do streaming, a Amazon pode ser obrigada a pagar uma compensação financeira.

Caso não haja acordo amigável entre as partes sobre as cifras envolvidas, a disputa deve ser resolvida judicialmente. A rescisão encerra a trajetória do veterano no comando das transmissões ao vivo da plataforma.

A notificação oficial sobre o distrato foi entregue à equipe do narrador na última sexta-feira (22/5). Galvão Bueno, no entanto, permanece hospitalizado em São Paulo para recuperação de uma cirurgia realizada no sábado (23/5).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Até o momento, nem a assessoria do profissional nem a empresa de tecnologia se manifestaram oficialmente sobre o encerramento da parceria.