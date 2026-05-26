Deolane terá que retirar o mega hair na prisão

A influenciadora e advogada Deolane Bezerra terá que retirar o mega hair para permanecer na Penitenciária Feminina de Tupi Paulista, no interior de São Paulo, segundo policiais penais ouvidos pelo G1. A medida não é uma exigência específica para ela: faz parte do conjunto de regras de segurança que vale para todas as presas da unidade, conforme nota da Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo (SAP-SP).

Apliques, piercings e outros adereços são vetados pelo mesmo motivo.

Por que o mega hair é considerado risco de fuga em presídio?

A explicação dada pelos policiais penais à reportagem do G1 envolve três usos possíveis do alongamento capilar dentro da unidade. O cabelo postiço pode esconder objetos pequenos, pode ser amarrado a lençóis ou outros tecidos para tentativas de escapar do pavilhão, ou ainda servir para uma detenta se passar por outra pessoa, como uma visitante, no momento da saída do presídio.

A restrição não é dirigida à influenciadora especificamente. Vale como norma geral da Penitenciária Feminina de Tupi Paulista e se aplica a qualquer presa que chegue à unidade usando aplique.

Que outros adereços são proibidos no presídio onde Deolane está?

Além do mega hair, a unidade veta piercings e outros acessórios estéticos. Joias e adereços pessoais também são confiscados na chegada da detenta, conforme relato dos policiais penais ao G1. As restrições atingem itens que possam servir como ferramenta improvisada ou como meio de troca dentro do presídio.

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A regra de uniformização chega até a vestimenta. Deolane usa o uniforme caqui padrão da SAP-SP e recebe os mesmos itens de higiene e dormitório das demais detentas colchão, travesseiro, lençol, cobertor e toalha.



