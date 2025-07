Deolane Bezerra surge aos prantos e promete revanche judicial

A influenciadora Deolane Bezerra usou suas redes sociais na última segunda-feira, 28 de julho, para se pronunciar de forma explosiva após a reviravolta no processo que enfrenta ao lado da mãe. Visivelmente abalada, ela surgiu aos prantos durante uma live no Instagram, na qual denunciou supostas irregularidades na condução do caso e fez um desabafo que tomou conta das redes.

A decisão que desencadeou o novo desabafo partiu da juíza Andréa Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal da Capital de Pernambuco, que determinou a transferência do processo da influenciadora para a Justiça Federal. O caso investiga a possível participação de Deolane e sua mãe em um suposto esquema de lavagem de dinheiro vinculado a jogos de azar.

“Eu vou travar uma guerra”, disparou Deolane Bezerra

Durante a transmissão ao vivo, a influenciadora relatou a dor de ver sua mãe envolvida na polêmica e criticou duramente o andamento das investigações. Em meio às lágrimas, ela afirmou:

“Quem viu minha mãe chorando e vê até hoje sou eu. Eu vou travar de agora por diante [uma guerra], todos os dias eu vou falar da Operação Integration aqui”, declarou, em referência à investigação que apura os crimes atribuídos à família.

Acusações diretas: “Mentiram, ludibriaram a Justiça”

Sem poupar palavras, Deolane Bezerra citou nominalmente um dos envolvidos no caso e o acusou de manipular o Judiciário:

“Vocês me prenderam porque mentiram, ludibriaram a Justiça. Você, Paulo Godi, mentiu, ludibriou a Justiça, ludibriou o Ministério Público”, disparou, afirmando que todas as compras feitas com valores elevados foram bancadas com recursos declarados à Receita Federal.

“Você falou que eu não tinha dinheiro para comprar o carro e eu tinha 40 milhões declarados em uma única empresa. Eu não aguento mais isso”, completou, deixando claro que pretende rebater publicamente as acusações a partir de agora.

Desgaste emocional: “Acabaram com a minha saúde mental”

No momento mais delicado da live, Deolane revelou como a exposição pública e o processo têm afetado sua vida pessoal e psicológica. Chorando, ela afirmou:

“Vocês acabaram com a minha imagem, com a minha reputação, com a saúde mental da minha mãe e a minha também. E vocês não vão continuar, porque agora está travada a guerra”, concluiu, deixando claro que não pretende mais se silenciar.

O vídeo viralizou rapidamente e reacendeu o debate sobre a Operação Integration, atraindo a atenção de seguidores, críticos e juristas. A nova fase do processo agora será conduzida na esfera federal, e promete novos desdobramentos nos próximos dias. Enquanto isso, Deolane Bezerra segue usando suas redes para se defender e mobilizar apoio.

