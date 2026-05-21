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OPERAÇÃO DA PC E MPSP

Deolane Bezerra é presa em operação de lavagem de dinheiro ligada ao PCC

A suspeita é de lavagem de dinheiro do PCC por meio de uma transportadora de fachada

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Repórter
21/05/2026 07:55

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STF concede habeas corpus e Deolane Bezerra não é mais obrigada a depor na CPI das Bets
Ela foi detida, no início da manhã, no condomínio em que mora, em Barueri, na região metropolitana de São Paulo crédito: Tupi - Pablo Oliveira

(FOLHAPRESS) - A influenciadora Deolane Bezerra foi presa na manhã desta quinta-feira (21) em uma operação conjunta da Polícia Civil e do Ministério Público de São Paulo. A suspeita é de lavagem de dinheiro do PCC (Primeiro Comando da Capital) por meio de uma transportadora de fachada.

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Ela foi detida, no início da manhã, no condomínio em que mora, em Barueri, na região metropolitana de São Paulo.

A Operação Vérnix também cumpre mandados de prisão contra Marco Herbas Camacho, o Marcola, considerado o chefe da facção, e parentes dele. Marcola já está preso em uma unidade de segurança máxima no Distrito Federal.

Segundo a polícia, a ação é resultado de uma investigação sobre uma engrenagem financeira usada para ocultar, dissimular e reinserir na economia formal valores vinculados à alta cúpula do PCC.

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A investigação começou em 2019, quando bilhetes foram apreendidos pela Polícia Penal em uma penitenciária de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo, com dois presos.

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Por meio do material foi possível reunir informações sobre a dinâmica da facção, inclusive sobre a atuação de lideranças presas e possíveis ataques a autoridades.

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