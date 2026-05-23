Deolane Bezerra enfrenta regras de alimentação do sistema prisional de SP

Presa preventivamente na última quinta-feira (21), a influenciadora Deolane Bezerra foi encaminhada ao sistema prisional de São Paulo, onde ficará sujeita às mesmas regras alimentares aplicadas a todas as detentas. Longe dos banquetes e restaurantes de luxo, a rotina nas unidades é controlada por um cardápio padronizado, sem espaço para privilégios.

A alimentação fornecida pelo Estado busca seguir um padrão nutricional básico, com refeições servidas em horários fixos e supervisionadas pela Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) de São Paulo.

Como funciona o cardápio padrão no sistema prisional?

O dia geralmente começa com um café da manhã simples, como pão com margarina e café com leite. No almoço e no jantar, a base do prato costuma ser arroz, feijão, uma proteína (que varia entre carne bovina, frango, peixe ou ovos) e uma guarnição, como salada ou legumes cozidos. O menu é definido pela administração do presídio e não há opções de escolha para as detentas.

Presos com notoriedade têm tratamento diferenciado?

Não. Segundo as normas da SAP, a alimentação é rigorosamente a mesma para toda a população carcerária, um princípio que visa garantir a isonomia no tratamento. A condição de pessoa pública não altera essa regra. Qualquer dieta diferenciada só é concedida por estrita recomendação médica, como em casos de diabetes ou hipertensão, e deve ser formalmente prescrita por um profissional de saúde da unidade.

A família pode levar comida nas visitas?

A entrada de alimentos externos, conhecida como "jumbo", é extremamente controlada. Nos dias de visita, familiares podem levar uma sacola com itens permitidos, mas as regras proíbem comida caseira ou refeições prontas. A permissão se restringe a produtos industrializados e lacrados, como biscoitos e chocolates, sempre em quantidade limitada e após rigorosa inspeção dos agentes penitenciários.

Dessa forma, a rotina alimentar no sistema prisional funciona como um nivelador, onde fatores externos como fama ou condição financeira são desconsiderados diante das regras aplicadas a todos.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.