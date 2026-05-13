Fugitivo argentino na lista da Interpol é preso pela PF

Agentes da Polícia Federal capturaram, no fim da noite de domingo (10/5), um cidadão argentino que estava foragido em Armação dos Búzios, na Região dos Lagos. O homem é condenado em seu país de origem por posse ilegal de arma e lesão corporal sob circunstâncias de violência de gênero.

O Supremo Tribunal Federal (STF) expediu a ordem de prisão preventiva para fins de extradição após a inclusão do nome do estrangeiro na lista da Interpol. O pedido foi articulado pelo Núcleo de Cooperação Internacional no Rio de Janeiro, com apoio do escritório central em Brasília.

Extradição e crimes de violência doméstica

Em solo brasileiro, o investigado já possuía histórico criminal recente. Ele havia sido detido em flagrante por violência doméstica e aguardava o julgamento do caso em liberdade até ser localizado pela força-tarefa federal na cidade litorânea.

A justiça argentina buscava o condenado desde março de 2024, quando ele recebeu a sentença definitiva e passou a ser considerado fugitivo. A cooperação entre as autoridades dos dois países foi essencial para rastrear o paradeiro do homem e formalizar o pedido de captura internacional.

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Após os procedimentos realizados na delegacia, o preso foi transferido para o sistema penitenciário fluminense. Ele deve permanecer sob custódia do Estado até que todos os trâmites burocráticos para sua extradição definitiva à Argentina sejam concluídos.