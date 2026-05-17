Dois homens são presos com mais de 3 kg de drogas

Rádio Tupi

Dois homens foram presos em flagrante com mais de 3 kg de drogas nesse sábado (16/5) em Angra dos Reis, no interior do Rio de Janeiro. A abordagem aconteceu em um beco na Avenida Bougavile, no Bairro Campo Belo, após denúncia de tráfico na região.

Quando os policiais chegaram ao endereço, encontraram a dupla, de 27 e 29 anos, reunida em torno de uma mesa com grande quantidade de entorpecentes.

Os suspeitos tentaram escapar ao perceber a aproximação: um tentou recolher o material, enquanto o outro correu com um rádio comunicador na mão. A Polícia Militar realizou um cerco tático e capturou os dois.

Material apreendido inclui loló e lança-perfume

Com eles, foram recolhidos 1,564 kg de maconha divididos em 163 porções, 1,195 kg de cocaína em 249 pinos, 208 gramas de haxixe em 26 sacolés e 148 gramas de crack em 296 pedras. A apreensão incluiu ainda 18 frascos de loló, três de lança-perfume, dois rádios comunicadores e R$ 50 em dinheiro.

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Os suspeitos foram levados à delegacia de Angra dos Reis e autuados por tráfico e associação para o tráfico de drogas, ficando à disposição da Justiça.