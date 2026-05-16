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Vídeo de estupro coletivo de menina de 12 anos no Rio foi vendido por R$ 5

Polícia Civil revela que imagens do abuso foram vendidas por R$ 5 e agressores comemoraram

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JJ
Joubert Júnior
JJ
Joubert Júnior
Repórter
16/05/2026 21:44

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Vídeo de estupro coletivo de menina de 12 anos no Rio foi vendido por R$ 5
Vídeo de estupro coletivo de menina de 12 anos no Rio foi vendido por R$ 5 crédito: Tupi

O vídeo do estupro coletivo de uma menina de 12 anos em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, foi vendido por R$ 5 por um dos adolescentes que filmaram o crime. A informação foi divulgada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, que também apurou que os agressores gravaram uma comemoração depois de terem cometido o abuso.

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"Um deles estava vendendo por R$ 5. Quer dizer, a imagem dessa menina, a intimidade dessa menina valia R$ 5", afirmou a delegada Fernanda Caterine, da Delegacia de Apoio à Mulher (Deam) de Campo Grande, responsável pelo caso.

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Crime foi planejado, diz delegada

As investigações apontam que o crime, ocorrido no dia 22 de abril, foi premeditado. A menina foi atraída até a casa de um jovem com quem tinha um relacionamento, onde outros sete adolescentes já a esperavam. Ela foi cercada, agredida e violentada pelo grupo enquanto tudo era filmado.

Ao voltar para casa, a vítima não contou aos pais o que havia acontecido, por medo e vergonha. O caso só foi denunciado semanas depois, quando os vídeos começaram a circular nas redes sociais e chegaram ao conhecimento da mãe da menina.

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A adolescente prestou depoimento, passou por exame de corpo de delito e está recebendo acompanhamento. A delegada Fernanda Caterine ressaltou que a vítima precisa de suporte contínuo.

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