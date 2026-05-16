Homem morre ao cair de penhasco no Topo do Mundo

Um homem de 32 anos morreu ao se desequilibrar e cair de um penhasco de 12 metros de altura no Mirante Topo do Mundo, na Serra da Moeda, em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã deste sábado (16/5).

O Corpo de Bombeiros (CBMMG) foi chamado por volta das 8h para atender a ocorrência de queda de altura. Testemunhas que estavam no local relataram aos socorristas que o homem perdeu o equilíbrio no momento em que registrava as imagens.

A morte foi confirmada no local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, e a Polícia Militar também compareceu ao mirante para registrar o boletim de ocorrência. O rabecão da Polícia Civil removeu o corpo e deu andamento à perícia. As circunstâncias exatas do incidente serão investigadas.



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O Topo do Mundo é um dos pontos turísticos mais conhecidos da Grande BH, famoso pela vista panorâmica da crista da serra e pela prática de voo livre, atraindo visitantes e fotógrafos frequentemente.