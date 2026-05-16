Assine
overlay
Início Gerais
83 ANOS DE HISTÓRIA

Pesquisa revela perfil dos turistas em BH, e Pampulha impulsiona o setor

Às vésperas de completar uma década como Patrimônio da Humanidade, conjunto arquitetônico recebe investimentos em restauro e recuperação ambiental

Publicidade
Carregando...
Joana Gontijo
Joana Gontijo
Repórter
Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.
16/05/2026 13:53

compartilhe

SIGA
×
Título da Unesco atrai turistas e dita o ritmo de investimentos nos 83 anos da Pampulha
Título da Unesco atrai turistas e dita o ritmo de investimentos nos 83 anos da Pampulha crédito: Edesio Ferreira/EM/D.A Press

O Conjunto Moderno da Pampulha, um dos maiores símbolos da identidade de Belo Horizonte e referência internacional da arquitetura, celebra neste sábado (16/5) 83 anos da inauguração oficial, ocorrida em 1943. O aniversário da joia modernista coincide com a contagem regressiva para outra marca histórica: os dez anos do reconhecimento do complexo como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco, título concedido em 17 de julho de 2016.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Para marcar o momento, a Belotur divulgou uma pesquisa inédita, realizada pelo Observatório do Turismo de Belo Horizonte, que mapeou o perfil, os hábitos e as percepções dos frequentadores da região. O estudo, que ouviu 800 entrevistados (com 95% de nível de confiança e margem de erro de 3 pontos percentuais), confirma o território como um dos principais motores do turismo e da cultura na capital mineira.

Leia Mais

"A Pampulha reúne memória, arte, paisagem e inovação, mantendo sua capacidade de inspirar diferentes gerações e reafirmando a relevância cultural, turística e simbólica para Belo Horizonte", destaca a secretária municipal de Cultura, Cida Falabella, ao enaltecer a permanência viva do patrimônio no cotidiano da cidade.

Perfil do turista

Os dados revelam que a Pampulha atrai um público qualificado, diverso e com forte poder de compra. A média de permanência dos visitantes em Belo Horizonte é de quatro noites e meia. Do total de entrevistados, a maioria opta por hotéis ou flats (61,1%) para se hospedar, seguidos por casas de amigos e parentes (13,4%) e imóveis alugados ou por plataformas como o Airbnb (12,9%).

Geograficamente, os mineiros representam 39,5% do público da Pampulha. Entre os turistas de fora do estado, os principais emissores são: São Paulo (18,9%), Rio de Janeiro (9,6%) e Espírito Santo (5,1%). A faixa etária predominante está entre 31 e 50 anos (60,1%), enquanto os jovens de 18 a 30 anos somam 27,4%.

A escolaridade do público é alta: 43,4% têm ensino superior completo, e 24,3% possuem pós-graduação. No quesito renda, 50,7% dos turistas afirmaram receber mais de cinco salários mínimos mensais — sendo que 18,9% ganham acima de dez salários mínimos.

Motivação da viagem

O lazer é o grande motor do turismo na capital, apontado por 64,1% dos entrevistados. O turismo de negócios, congressos, feiras e trabalho também tem força e equivale a 18,9% das respostas.

Dentro da região da Pampulha, a preferência dos visitantes se divide entre os grandes monumentos e a orla da lagoa. O ranking dos locais mais procurados aponta: Santuário São Francisco de Assis (Igrejinha), com 28,2% do total; o Mineirão, com 13,5%, a Casa do Baile, com 11,5%, o Museu Casa Kubitschek e a Orla da Lagoa da Pampulha, ambos com 11,2% das visitas.

A pesquisa comprova que a Pampulha funciona como porta de entrada para o restante de Belo Horizonte, já que 79,9% dos visitantes estendem o passeio a outros pontos da cidade. O Mercado Central lidera a preferência fora da Pampulha (23,6%), seguido pela Praça da Liberdade (20,1%), pelos museus do Circuito Liberdade (14,8%) e pelo Mercado Novo (7,5%).

O selo de Patrimônio da Humanidade concedido pela Unesco tem peso direto na escolha do destino: 53,6% dos turistas sabiam da honraria internacional, e 43,58% confirmaram que o título influenciou diretamente a decisão de visitar a região.

"A preservação e valorização deste belíssimo patrimônio internacional são fundamentais para garantir que ele continue sendo um espaço de encontro, formação, turismo e acesso à cultura para moradores e visitantes", ressalta Barbara Bof, presidente da Fundação Municipal de Cultura.

Retorno da navegação

A experiência geral na região foi elogiada pelos usuários. Em uma escala de 0 a 10, a Pampulha recebeu nota 9,1 para a sensação de segurança; 9 para a qualidade dos atrativos turísticos; e 8,4 para a limpeza pública. O ticket médio investido na viagem a BH ficou em R$ 1.702,13, enquanto o gasto médio específico realizado na Pampulha alcançou R$ 183,23.

Um dos destaques recentes é a retomada da navegação turística na Lagoa da Pampulha a bordo da embarcação Capivarã, projeto iniciado pela prefeitura em dezembro de 2025. O serviço já realizou cerca de 200 viagens gratuitas e atendeu mais de 5 mil passageiros, conquistando uma média de satisfação de 9,9. A demanda pelo passeio promete crescer, visto que 66,8% dos entrevistados na pesquisa se disseram dispostos a realizar passeios aquáticos na lagoa.

O sucesso da navegação impulsiona também ações de educação patrimonial. No dia 23 de maio, a Diretoria de Patrimônio Cultural promoverá a próxima edição do projeto Expedições do Patrimônio a bordo do Capivarã, discutindo as dimensões históricas e ambientais do conjunto a partir da água.

Intervenções e restauro

Para garantir a salvaguarda e a integridade da Pampulha, o poder público municipal conduz uma série de investimentos estruturais nos equipamentos que compõem o conjunto que tem entre as referências históricas Oscar Niemeyer, Burle Marx, Cândido Portinari e Alfredo Ceschiatti, concebido sob a gestão do então prefeito Juscelino Kubitschek.

- MAP Núcleo de Pesquisa e Informação (segunda etapa): com aporte de R$ 1,35 milhão do Tesouro Municipal, as obras avançam nas edificações da Avenida Otacílio Negrão de Lima, no Bairro São Luiz. O prédio do acervo está em fase de acabamento, mobiliário e climatização. Já as áreas destinadas ao Centro de Documentação (CEDOC-MAP) e apoio passam por reformas estruturais. A conclusão está prevista para o segundo semestre de 2026.

- Restauração do Museu de Arte da Pampulha (MAP): a prefeitura publicou a licitação para a maior obra de restauro da história do edifício (antigo Cassino, transformado em museu em 1957). Orçada em R$ 29,1 milhões, com recursos do Fundo de Proteção do Patrimônio Cultural, a intervenção engloba recuperação estrutural, acessibilidade, modernização de sistemas de segurança, iluminação, climatização e paisagismo. Durante os trabalhos, haverá um espaço de mediação educativa aberto ao público para acompanhamento das obras.

- Projeto de restauração da Praça Dino Barbieri: a licitação para o projeto de restauro da praça da Igrejinha foi lançada em fevereiro de 2026. Financiada pelo Novo PAC e pelo Fundo de Proteção ao Patrimônio, a obra pretende resgatar e harmonizar o desenho original de Burle Marx, adaptando o espaço para a melhoria do acolhimento e segurança dos usuários.

Recuperação ambiental e infraestrutura

A viabilidade dos passeios náuticos e o avanço turístico estão atrelados ao trabalho de recuperação ambiental promovido pela Prefeitura desde 2016. Com um investimento anual de aproximadamente R$ 22,5 milhões para a manutenção do espelho d'água, a Lagoa da Pampulha hoje registra pontos com indicadores de qualidade de água classificados entre bons e ótimos pela Copasa e órgãos municipais.

A operação retira de cinco a dez toneladas de lixo flutuante da lagoa ao longo do ano. Todo o processo de retomada da navegação foi chancelado por estudos técnicos de um Grupo de Trabalho composto pela Marinha do Brasil, Igam, Iepha e Iphan, integrando as ações do Projeto Transformador Viva Pampulha.

Atendimento ao turista e atrações gratuitas

Para quem visita a região, o Centro de Atendimento ao Turista Álvaro Hardy (CAT Veveco) atua como base de apoio na Avenida Otacílio Negrão de Lima, 855. Funcionando de terça a domingo, das 8h às 17h, o espaço oferece informações sobre hotelaria, gastronomia, câmbio e roteiros, além de servir como o ponto oficial de embarque para as viagens do Capivarã.

A PBH mantém uma programação contínua de roteiros a pé e visitas gratuitas aos espaços culturais da orla, cujos agendamentos e programações completas podem ser consultados diretamente no Portal Belo Horizonte.

Eduardo Cruvinel, presidente da Belotur, sintetiza os esforços da gestão. "A Pampulha é um dos maiores símbolos da identidade de Belo Horizonte e um território estratégico para o turismo da cidade. Essa pesquisa nos ajuda a compreender melhor quem são os visitantes, quais experiências buscam e como podemos aprimorar ainda mais a oferta turística da região. A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Belotur, vem investindo na valorização da Pampulha com ações que ampliam o acesso, fortalecem a experiência turística e aproximam moradores e visitantes desse patrimônio reconhecido mundialmente."

E completa: "A retomada da navegação turística, a ampliação das atividades gratuitas e os investimentos em promoção e qualificação mostram o compromisso da gestão em consolidar a Pampulha como um destino cada vez mais atrativo, acolhedor e conectado à cultura e à história de Belo Horizonte".

Reconhecimento

Com o selo conferido à Pampulha (primeiro bem cultural moderno do Brasil na categoria Paisagem Cultural), Belo Horizonte figura no mapa internacional ao lado de relíquias globais como as Pirâmides de Gizé e a Grande Muralha da China, e de tesouros nacionais como o Centro Histórico de Salvador e o Parque Nacional do Iguaçu, além dos mineiros Ouro Preto, Diamantina e Congonhas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A capital ostenta ainda outros dois reconhecimentos de prestígio internacional outorgados pela Unesco: o título de Cidade Criativa da Gastronomia e o Acervo da Comissão Construtora da Nova Capital (CCNC), chancelado como patrimônio documental da humanidade pelo programa Memória do Mundo. Os dados na íntegra sobre a atividade turística local estão disponíveis no site da Prefeitura de Belo Horizonte.

Tópicos relacionados:

bh pampulha turismo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay